32 botas fabulosas para você aproveitar ao máximo o outono/inverno

O Hemisfério Sul deu as boas-vindas ao outono na tarde de quarta-feira (20) e, em algumas partes do Brasil, o friozinho já chegou chegando. O que isso significa?

Além de uma boa oportunidade para ficar debaixo das cobertas assistindo àquele filme ou série aconchegante na Netflix, essa é a melhor hora para resgatar seus casacos favoritos que estavam no fundo do armário e, ainda, se atualizar nas novidades mais legais de botas* que já estão disponíveis para compra nas mais diferentes lojas do país.

Por aqui, adiantamos (bastante) seu trabalho de pesquisa e selecionamos 32 opções de botinhas – para diferentes estilos, gostos e bolsos – que prometem bombar nos próximos meses de temperaturas baixas. Tem um pouco de tudo, viu? Animal print (tendência), coturnos, modelos pretinhos básicos para quem busca por calçados curinga, opções coloridas e diferentonas, com cano altíssimo, médio ou curto. Você quem escolhe!

*Preços pesquisados em 21 de março de 2019

Serviço

AMARO: https://amaro.com/moda-feminina/botas

Beira Rio Conforto: http://www.beirarioconforto.com.br/2019/colecao/pt/22

Corello: https://shop.corello.com.br/sapatos-femininos/bota?O=OrderByReleaseDateDESC

Dafiti: https://www.dafiti.com.br/calcados-femininos/botas/

Inbox Shoes: https://www.inboxshoes.com.br/calcados-femininos/botas/sort-by/position/sort-direction/asc

Modare Ultraconforto: http://www.modareultraconforto.com.br/2019/estilo/pt/22

Moleca: http://www.moleca.com.br/2019/colecao/pt/22

Schutz: https://www.schutz.com.br/c/sapatos/botas

Vizzano: http://www.vizzano.com.br/2019/colecao/pt/22

Zara: https://www.zara.com/br/pt/woman-shoes-boots-ankle-boots-l1265.html?v1=1239542