Reese Witherspoon já usava a maior tendência de 2019 há 20 anos

O cardigã voltou com tudo em 2019. Muita gente achava que a peça era “roupa de vovó”, mas agora ela está repaginada e pode compor até um look mais sexy, com apenas alguns botões fechados ou quando usado com um top da mesma cor aparecendo.

Queridinha de várias famosas atualmente, a peça já chamava atenção há 20 anos, quando Reese Whiterspoon interpretou Jennifer no filme Pleasantville – A vida em preto e branco. No filme, ela e Tobey Maguire são gêmeos que ficam presos em um seriado de TV dos anos 50 e, é claro, que os figurinos são inspirados na época. Por isso, a personagem de Reese usa vários cardigãs diferentes, na maioria das vezes combinados com saias rodadas.

Confira alguns dos looks do filme e se inspire para tirar a peça do armário:

