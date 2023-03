Cansada de calças wide leg? Aposte em outros modelos confortáveis

A wide leg é uma calça que tem, praticamente, vida própria, com a popularidade que ganhou nos últimos anos. Apesar disso, é seguro dizer que nem todo mundo caiu nas graças deste modelito. Se você ama, ótimo, continue desbravando as cores e tecidos que a wide leg contempla, mas não limite suas possibilidades. Caso você não tenha sido agraciado por essa moda, melhor ainda, pois temos aqui outras opções – tão confortáveis quanto essa – para te inspirar.

Outras calças que também são queridinhas e estão entre as tendências de 2023, como a cargo, baggy e flare, segundo Ana Vaz, consultora em estilo, imagem, beleza e moda. Inclusive, temos modelos além dos jeans. Veja abaixo quatro tipos de calças para quem quer deixar a wide leg no armário:

Um modelo que tem tudo para bater de frente com a wide leg em 2023. Será que a calça de shopping terá seu descanso para a baggy assumir? Estamos de olho. Em modelagem esportiva, alfaiataria, moletom, jeans e mais, o modelo vem nas mais diversas formas. É uma calça que veio nos anos 1970 e continua se reciclando.

Se você está familiarizada com a calça baggy, a cargo, de certa forma, conversa com esse modelo. Priorizando também uma modelagem mais soltinha, menos justa e bem prática, com muitos bolsos. A calça cargo tem uma herança militar, era usada pelos soldados na década de 1940, na Inglaterra e Estados Unidos. Atualmente, ela agrega um visual mais casual e consegue ser bem elegante.

Calça jogger

A jogger é ótima para praticar esportes? Sim, mas não é só isso. Essa calça é bem confortável e cool, ou seja, ideal para compor looks dentro e fora da academia. As tendências esportivas estão presentes no street style desde dos anos 1980 e podemos ficar tranquilas, pois elas não devem nos abandonar.

Flare

Podemos dizer que a calça flare consegue ser parecida com a wide leg, mas não é. A flare é ajustada nas coxas e começa a ficar mais larga abaixo do joelho – diferente da wide leg, que é toda ampla, sem afunilar no começo da perna. Dito isso, este é um ótimo modelo de calça curinga para qualquer ocasião.