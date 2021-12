4 tendências usadas pelas famosas no Prêmio Multishow para você apostar

Diferente do circuito internacional, o Brasil tem poucas premiações musicais com grande visibilidade. Por isso, a volta do Prêmio Multishow com convidados e apresentações presenciais ganhou um ar de novidade na edição deste ano, que aconteceu nesta quarta-feira (8), no Rio de Janeiro.

A retomada impactou, inclusive, nas escolhas dos looks do tapete vermelho. A “montação” das famosas não deixou a desejar e atendeu a estilos diversos. Separamos tendências que elas apostaram para brilhar no palco e na plateia da premiação. Confira abaixo!

Volume

As cantoras Iza e Marina Sena optaram por modelagens mais sequinhas na parte superior, mas se jogaram no volume no restante do look, valorizando o desenho do corpo.

Total white

Assim como Marina Sena, a apresentadora e criadora de conteúdo Camilla de Lucas também apostou no visual total white, que foi quebrado apenas com o detalhe cinza no blazer e no cós da calça.

Brilho

Tapete vermelho sem brilho é praticamente indissociável, não é mesmo? A cantora Jojo Todynho usou um macacão com recortes na altura da cintura. O brilho se concentrou no tom de dourado, que ficou ainda mais sutil com o fundo preto da peça. A combinação é uma boa pedida para quem quer ousar e manter a elegância.

Franja

Seja como aplicação ou na própria modelagem da peça, as franjas levam frescor e sensualidade ao look. As cantoras Ivete Sangalo e Majur provaram isso com seus vestidos deslumbrantes.

Prêmio

A cerimônia, que foi apresentada por Tatá Werneck e IZA, contou com 16 categorias, sendo que cada uma delas tinha cinco finalistas na disputa. O público elegeu os vencedoras de dez categorias, enquanto o superjúri – que é formado por profissionais – ficou responsável por seis.

Além da entrega das estatuetas, o evento ainda contou com apresentações inéditas de cantores, como Nando Reis, Ivete Sangalo, Carlinhos Brown, MC Carol, Emicida e Luisa Sonza. Uma mistura de ritmos e gerações para quem está aberto para o melhor da música nacional.

A emoção também tomou conta de quem assistia presencialmente ou de casa. O humorista Paulo Gustavo, que apresentava o prêmio desde 2011, e a cantora Marília Mendonça foram homenageados pela transformação que deixaram no mundo por meio da arte e da cultura.