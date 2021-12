Grávida, Jennifer Lawrence surge com vestido luxuoso e cheio de brilho

Quando o assunto é red carpet, a atriz Jennifer Lawrence nunca passa batido. A estrela aposta em tons mais neutros, mas nada básicos. Um de seus segredos nessa equação fashion é o brilho, que já se tornou uma marca registrada no seu visual em eventos de gala.

Agora, grávida de seu primeiro filho, o toque não ficou para trás. Durante a première do filme Don’t Look Up, da Netflix, neste domingo, 5, nos EUA, Lawrence escolheu um vestido da Dior, grife que é embaixadora há nove anos. A peça é da estilista Kate Young, que já vestiu estrelas, como Dakota Johnson, Sienna Miller e Margot Robbie.

Lançado na coleção primavera/verão 2022 de Maria Grazia Chiuri, o modelo reto acolheu perfeitamente o corpo de Jennifer, dando ainda mais destaque à barriga e cobrindo seu colo.

As aplicações de pedraria constroem um tom de dourado na peça, que pode ficar mais claro de acordo com o movimento e a luz. O vestido ainda esbanja uma capa, que ficou sobre os ombros da atriz, levemente transparente.

Olhando para as presenças de Jennifer em outras premiações, a atriz conseguiu manter seu estilo durante a gestação. A peça foge dos esterótipos de peças voltadas apenas para gestantes, tornando-se fonte de inspiração para todas as mulheres, mas com um destaque, claro, às parturientes!

Veja outros vestidos usados pela estrela no tapete vermelho e aproveite para se inspirar na hora de escolher opções para eventos.