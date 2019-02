8 pochetes práticas e coloridas para cair na folia

Se tem algo que é fundamental para cair na folia dos bloquinhos de rua ou festas carnavalescas é praticidade. Além de um look confortável, não pode faltar uma bolsa prática para carregar tudo o que você precisa, mas que não atrapalhe.

E já que as pochetes voltaram com tudo, elas são a opção perfeita para esses momentos. Até quem não vai muito com a cara dela no dia a dia acaba cedendo à praticidade do acessório. Afinal, essa bolsinha portátil conta com o tamanho ideal para carregar os itens básicos, deixa o look mais descolado e ainda tem modelos que são a cara do Carnaval.

Confira a seleção:

Pochete arco-íris, da Imaginarium, por R$ 129,90



Pochete paetê, da Amaro, por R$ 129,90

Pochete glitter, da Youcom, por R$ 49,90

Pochete ‘Flirting’ com gliter, da Farfetch, por R$ 1.043,00

Pochete paetê, da Amaro, por R$ 129,90

Lip Free Kiss (pode ser usada como bolsa ou pochete), da Melissa, por R$ 160,00

Pochete Paetê Retangular, da Amaro, por R$ 129,90

Pochete Novidadinhas Prata, da Dafiti, por R$ 69,90