6 calçados confortáveis e lindíssimos para pular Carnaval

A época mais festiva do ano está chegando! Com ela, surgem as dúvidas do que vestir para curtir os bloquinhos. Mas não adianta ter uma fantasia de arrasar se o seu sapato é desconfortável e não te deixa curtir a folia como se deve, não é mesmo?

Por isso, CLAUDIA reuniu 6 dicas de calçados que são a cara do Carnaval e que vão são bem confortáveis.

Confira:

Flat Aly Couro Vermelho feita em camurça. Possui duas tiras vermelhas sobre os dedos e duas tiras laranjas sobre o peito do pé. Por R$ 119,90 no site da Inbox Shoes. *

Tênis Sambarose eleva o look a outro nível. O solado plataforma dá um toque moderno para a silhueta esportiva. O cabedal de couro é coberto em glitter para um visual glamouroso e marcante. Por R$ 399,99 no site da Adidas. *

Sandália Flatform Cordas Navy é perfeita para usar tanto na praia como na cidade. Por possuir uma plataforma, acaba sendo muito confortável e perfeita para curtir o verão em grande estilo. Por R$ 199,90 no site da Anacapri. *

Slip On Multicolor Print Neon é a cara do verão! A combinação do solado natural com a estampa vibrante dá match tanto com produções básicas quanto com peças mais fashionistas. Por R$ 390 no site da Schutz.*

Sandália Tecido Salto Rasteiro Orange é um modelo slide que foi febre dos anos 90 e voltou com tudo. As combinações são infinitas, dá para usar com um jeans e uma camiseta e fazer um estilo bem básico ou apostar em um visual mais descontraído e combinar saia midi e t-shirt. Por R$ 159,90 no site da Arezzo. *

Melissa Disco, que chega em duas versões: a flat, que garante o conforto extremo, e a Melissa Disco High, para quem não abre mão da elegância do salto. O modelo é uma releitura da Melissa Style, que foi sucesso absoluto nos anos 90. Preço sob consulta no site da Melissa.

*Preços consultados em fevereiro de 2019. Sujeitos a alteração.

