O vestido de cristal de Bruna Marquezine em seu aniversário é deslumbrante

A atriz Bruna Marquezine comemorou seu aniversário de 23 anos no domingo (29), na mansão do namorado, Neymar, em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. A data correta é 4 de agosto, mas ela antecipou a festa, que durou mais de 12 horas.

Ela começou a celebração com um look com cara de verão, uma blusa ombro a ombro off-white, de renda artesanal, e um short soltinho, além de rasteirinhas douradas e acessórios delicados. O conjuntinho de roupa era transparente, e a atriz usou por baixo lingerie lisa.

Para a segunda parte da grande festa, Bruna optou por um vestido deslumbrante: um curto com aplicação de centenas de cristais e uma sandália preta. A atriz também mudou o cabelo e deixou o da noite com efeito molhado.