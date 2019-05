Alerta tendência: óculos com cordão de pérolas

Provando mais uma vez o quanto a moda é cíclica, as cordinhas de óculos voltaram com tudo nos últimos tempos. E de lá para cá, a oferta de modelos para esse acessório só tem crescido. De contas, búzios, elos… não faltam opções para quem quer adotar os cordões ao look.

E por que não pérolas? Clássicas, elas são capazes de dar um charme a mais em qualquer visual, independente de onde sejam acrescentadas. Foi o que provou a modelo e influenciadora Gigi Hadid recentemente.

Em suas últimas aparições, a estrela foi vista portando as famosas cordinhas em versão feita de pérolas. E não é que elas combinaram com tudo que Gigi vestia? Casual ou de alfaiataria, os looks escolhidos por ela também se tornaram mais elegantes com a adição do acessório.

O mais legal é que é possível variar o tamanho das pérolas conforme seu gosto ou impacto que quer causar. Assim, discretas ou extravagantes, as pérolas são a pedida certa para quem busca inovação. Confira:

