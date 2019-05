Melissa lança sapato e bolsa em homenagem ao passado

A Melissa completa em 2019 seus 40 anos. Para celebrar a data, a marca de calçados e acessórios está lançando a dupla Alma e Origem, duo de sapatilha e bolsa com trama e material inspirados nos antigos garrafões de vinho em plástico, do grupo Grendene, que chegaram para substituir as peças até então feitas de vime.

Desde o início, na década de 70, o plástico foi a principal matéria-prima da empresa. Os irmãos Pedro e Alexandre, na cidade gaúcha de Farroupilha, o utilizavam para produzir telas que envolviam garrafões de vinho – tradicionais da região.

Sapatilha Alma: R$ 159,90 (disponível em preto, branco, marrom e amarelo garrafão)

Bolsa Origem: R$ 279,90 (disponível em branco, marrom e amarelo garrafão)

E essa não é a única novidade. As “Melisseiras” vão poder conferir nos próximos meses mais lançamentos e novidades da marca. O duo Alma e Origem é apenas a abertura das comemorações, que vão até outubro. A campanha de produtos para os 40 Anos de Melissa tem a assinatura de Pol Kurucz, fotógrafo e videomaker francês.

Os tens da coleção Alma e Origem começam a ser vendidos em 10 de maio, nas lojas físicas e na loja online oficial da marca.

