3 truques de moda para dar um ‘up’ no visual

Truques de styling são ótimas opções para fugir do óbvio na hora de montar o look do dia. Mesmo com um armário com poucas opções e peças-chave, acrescentando alguns detalhes é possível obter um visual totalmente novo.

A seguir, listamos 3 macetes fashionistas para incrementar os looks do dia a dia. Confira:

Lenço como cinto

Lenços de tamanho mediano são ótimos para trazer cor à composições de dia a dia. Assim, alinhamos o aspecto funcional de um cinto, com a graça de um lenço estampado. Detalhe fofo e antenado.

Sobreposição de mangas

Parece que não, mas as mangas da jaqueta arregaçadas dão um grande efeito. No inverno, deixe as mangas da blusa de baixo em sobreposição a jaqueta. O truque alonga os braços e o tronco.

Maxibrincos

Quer incrementar o clássico camiseta branca + calça jeans e não sabe como? Aposte nos maxi brincos. Eles adornam o rosto, criando um ponto focal muito interessante.

