Tendência em vista? Celebridades estão apostando em sombra amarela

Quer ousar na make e não sabe como? Aposte na sombra amarela, que já conquistou muitas famosas e, apesar de incomum, a cor combina com todos os tipos de pele, basta escolher o tom certo.

Para encontrar a cor apropriada para sua pele, o ideal é testar diferentes tons e texturas. As morenas podem apostar em tonalidades mais quentes e marcantes, já as mulheres com pele clara, o recomendado são os mais suaves.

Confira as dicas que trouxemos para você se jogar no amarelo e arrasar no make:

Delineado gatinho

Uma maneira sutil de usar essa tendência é trocar o tradicional delineador preto pelo amarelo. A cantora Rita Ora investiu nessa make e criou um visual alegre e descontraído.

–

Camada de cores

Para marcar o olhar e obter um efeito degradê, misture tons com diferentes texturas. Vale usar sombras caramelizadas e amarelos mais quentes. Pablo Vittar combinou a sombra amarela com uma pele bem iluminada, o resultado é incrível.

–

Pele simples

Nessa opção de make, a sombra é quem deve chamar a atenção, então a dica é manter a pele com correções leves e um blush sutil. A atriz Zendaya Coleman apostou no gloss e no blush rosado para compor a make.

–

Dourado

Uma opção para quem não tem o costume de ousar é apostar no dourado. A miss Brasil 2016, Raissa Santana, investiu no brilho combinado a tons terrosos.