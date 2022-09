O que usar com jaqueta jeans? Temos 6 combinações infalíveis

A jaqueta jeans é um clássico que agrega praticamente todos os estilos, além de ser ótima para a meia-estação. É também uma roupa durável, tanto que surgiu exatamente com este propósito. Assim como a calça jeans, Levi Strauss também foi o responsável pela criação da peça em torno de 1880, como uma alternativa de vestuário resistente para vaqueiros, mineiros e outros trabalhadores. Muitos séculos depois, ela virou um grande curinga do guarda-roupa e passou ao status de ícone de estilo!

Em dúvidas do que usar com jaqueta jeans? Separamos algumas sugestões que vão te fazer se encantar por ela.

Dando estrutura e estilo às peças únicas

A jaqueta jeans é uma ótima camada adicional para peças únicas. O modelo oversized e até o cropped podem ser ótimos para trabalhar com diferentes comprimentos de vestidos e macacões. É uma boa forma de estruturar o look.

Jaqueta jeans e calça de alfaiataria

A modelo Taylor Hill adora desfilar por aí com calças de alfaiataria e jaqueta jeans, naquela combinação de elegante e casual que sempre resulta em um look criativo. A mistura das duas peças deu muito certo. Estilosa e confortável.

A jaqueta jeans deixa o look cool ainda mais cool

Para uma produção mais despojada, aposte em t-shirt, saia midi e a querida jaqueta jeans. Vai dizer que a peça não deixa o visual ainda mais interessante?

Jeans com jeans

Essa combinação é imbatível e não tem erro! Aliás, não é preciso combinar a lavagem e cor das duas peças, ok? O azul do jeans é encarado como um neutro.

Um pouco de cor para sair do básico

Um pouco de cor está liberado, certo? Seja na jaqueta, ou na calça.

Com couro para uma pegada rocker

Como dissemos lá em cima, jeans une todas as tribos. Para fechar, temos um visual mais glam rock. Com a lavagem escura, a jaqueta jeans rouba a atenção do look, tirando foco até mesmo da saia de couro. Essa combinação de texturas e materiais ajuda a elevar a produção.