Inspire-se: 10 provas de que Lucy Boynton sempre arrasa na maquiagem

Lucy Boynton, que interpretou Mary Austin no filme Bohemian Rhapsody, sempre ousa nas maquiagens. Junto com Jo Baker, a maquiadora responsável por quase todos os seus makes, a atriz reinventa a beleza de tapete vermelho com muito glitter, cílios coloridos e mix de cores.

Jo, em entrevista para a InStyle, contou que, sempre que vai maquiar Lucy, pergunta para a atriz como a roupa escolhida para o dia a faz sentir para assim se inspirar para a maquiagem. A profissional também disse que Lucy não impõe nenhuma regra para o make.

“Se vou dar destaque para uma área do rosto, eu geralmente prefiro manter o resto mais simples. Eu acho que é uma maneira fácil de manter um look moderno”, explica.

Confira 10 makes de Lucy para você se inspirar e sair do óbvio:

A sombra rosa nas têmporas e os cílios inferiores com máscara rosa são o destaque do make de Lucy para o Festival Anual de Cinema de Santa Barbara 2019

Para a estreia mundial de Bohemian Rhapsody, a atriz investiu em um esfumado com muito brilho

Na estreia do filme Sing Street, Lucy apostou em um make básico, deixando todo o destaque para o batom vermelho

Lucy novamente com esfumado com brilho e batom nude na estreia do filme Assassinato no Expresso Oriente

Para o MET Gala, o destaque do make foi todo para os brilhos que pareciam cílios super compridos

A sombra azul clara na parte externa dos olhos trouxe um ar vintage para a maquiagem de Lucy no jantar pré-Oscar 2019

No Golden Globe, a atriz apostou em um cut crease mais esfumado em tons dourado

Lucy com delineado gatinho duplo

O delineado gatinho sem pintar no meio foi o make ousado de Lucy no British Academy Film Awards 2019

Lucy Boynton com delineado no côncavo, seguindo o desenho da sobrancelha e lápis preto apenas no canto interno inferior para o Actors Guild Awards 2019

Leia mais: Alerta tendências: conheça as “fluffly brows”, sobrancelhas mais cheinhas

+ Alerta tendência: o delineador branco pode ser tudo que você precisava

Siga CLAUDIA no Youtube