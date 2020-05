12 pijamas para ficar quentinha e confortável em casa

Nu ou com algumas peças de roupas do dia a dia. Essas eram as formas como as pessoas dormiam na até a Idade Média. Segundo registros históricos, só a partir do fim do 17, que há indícios de itens de vestuário parecidos com os pijamas que conhecemos. As roupas, inspiradas no estilo oriental da época, não caiu no gosto da população logo de cara. Apenas com a influência de praticantes do hindu, na Era Vitoriana (1837-1901), o pijama realmente passou a fazer parte do guarda-roupa das pessoas.

Assim como na época em que começou a ser usado, a maior utilidade da roupa de dormir é proteger do frio durante a noite. Em tempos de quarentena, o conforto oferecido pela vestimenta também é um forte motivo para explicar a dificuldade de trocá-lo pela roupa habitual durante o dia.

Com o Dia dos Namorados chegando ou para quem quer dar um presente a si mesmo, CLAUDIA escolheu 12 opções de pijamas de frio para aquecer e relaxar dentro de casa. Depois de escolher o que tem a sua cara, o único problema vai ser tirá-lo depois.

1. Camisa slim cetim rosa | R$182,75 (compre aqui)

2. Calça Floresta | R$R$ 248,00 (compre aqui)

3.Pijama Feminino Lua Encantada Inverno Longo Gravataria | R$ 119,99 (compre aqui)

4.Pijama feminino “lazy days” manga longa rosa – g |R$ 99,99 (compre aqui)

5. Pijama Feminino Lua Encantada Plus Size Inverno Bem Me Quero | R$ 119,99 (compre aqui)

6.Pijama Feminino Lua Encantada Inverno Longo Proteção | R$ 112,79 (compre aqui)

7. Pijama xadrez terno | R$ 272,20 (compre aqui)

8. Pijama manga longa calça malha tricô azul | R$ 139,90 (compre aqui)

9. Pijama Longo Poá Lilly – Rosa Claro R$ 89,90| (compre aqui)

10. Pijama Em Modal Morning Flower – Estampado|R$ 349,00 (compre aqui)

11. Pijama longo em moletom holistic |R$319,00 (compre aqui)

12. Pijama longo viscose mom & me jaguar |R$ 289,90 (compre aqui)

