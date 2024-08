Nicole Kidman rouba a cena em Festival de Veneza com look repleto de pedrarias

Nicole Kidman literalmente brilhou no tapete vermelho do Festival de Veneza na última sexta-feira (30). A atriz esteve no terceiro dia do evento para participar do lançamento de seu novo filme Babygirl, thriller erótico com direção da holandesa Halina Reijn.

Para a ocasião, ela apostou em um dos lançamentos mais recentes da marca italiana Schiaparelli, que foi desfilado na última Semana de Moda de Paris, em junho. Veja!

Os detalhes do vestido de Nicole Kidman no Festival de Veneza

Com um corselet com muitas barbatanas, o vestido desenhou as curvas da atriz. Além disso, a transparência do tecido foi usada para criar um volume no colo, cobrindo um pouco o decote sem alças, trazendo um equilíbrio nas proporções e dando um ar de mistério à parte de cima do look.

Em nude, a parte de cima ganhou ainda aplicação de pontos de brilho pretos que desciam pelo corpo criando um degradê na região do quadril até a saia se tornar completamente escura.

No quadril a peça contava ainda com franjas que davam mais movimento.

Continua após a publicidade

No desfile oficial da marca, o modelo ainda contava com um decote profundo no corselet. Compare:

Assine a newsletter de CLAUDIA

Receba seleções especiais de receitas, além das melhores dicas de amor & sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se abaixo para receber as nossas newsletters:

Continua após a publicidade

Receba a melhor curadoria de conteúdos de gastronomia de CLAUDIA COZINHA. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Receba as melhores dicas de relacionamento e sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Acompanhe o nosso Whatsapp

Quer receber as últimas notícias, receitas e matérias incríveis de CLAUDIA direto no seu celular? É só se inscrever aqui, no nosso canal no WhatsApp.

Acesse as notícias através de nosso app

Continua após a publicidade

Com o aplicativo de CLAUDIA, disponível para iOS e Android, você confere as edições impressas na íntegra, e ainda ganha acesso ilimitado ao conteúdo dos apps de todos os títulos Abril, como Veja e Superinteressante.