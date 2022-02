New York Fashion Week: calendário de desfiles e ausências importantes

A tradicional New York Fashion Week (NYFW/Semana de Moda de Nova York), teve início na última sexta-feira (11) com os desfiles de outono-inverno de Proenza Schouler e Christian Cowan, que decidiram mostrar sua nova coleção no alto do One World Trade Center. A edição – que acontece em um momento de tensão pela alta de casos de Covid-19 pelo mundo – segue com grandes nomes da moda, mas também fica marcada por ausências importantes.

Por conta do aumento de casos da variante ômicron, Tom Ford, que preside o sindicato americano de moda (CFDA), desistiu de encerrar a edição. Christopher John Rogers, eleito o estilista das mulheres pela CFDA em 2021, é outra ausência impactante. Já Thom Browne optou por manter um desfile no calendário de moda, mas fora da tradicional semana de moda, subindo às passarelas apenas no dia 29 de abril.

Confira o calendário completo de desfiles presenciais da Semana de Moda de Nova York, que acontece até o dia 16 de fevereiro (com horários locais de Nova York):

Sábado (12/02)

13h: Jason Wu Collection

17h-19h: Maisie Wilen

18h: Christian Siriano

19h: Kim Shui

20h: Brandon Maxwell

21h: Eckhaus Latta

Domingo (13/02):

10h: Ulla Johnson

11h: In the BLK Powered by #ChangeFashion

13h: Khaite

16h: Frederick Anderson

18h: Puppets & Puppets

19h: Sergio Hudson

20h.: Altuzarra

Segunda-feira (14/02)

10h: Carolina Herrera

11h: Private Policy

13h: Markarian

14h: Coach

15h: Bevza

16h: Maryam Nassir Zadeh

18h: Tory Burch

20h: LaQuan Smith

21h: Dion Lee

Terça-feira (15/02)

9h.: Rentrayage

12h: Gabriela Hearst

14h: Bibhu Mohapatra

16h – 16h: Interior

15h: Peter Do

20h: Michael Kors Collection

Quarta-feira (16/02)

14h: Collina Strada

15h: Prabal Gurung

17h: No Sesso

17h – 19h: Judy Turner

18h: Telfar