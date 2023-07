Naked dress: Dicas de como usar vestidos transparentes no cotidiano

O naked dress voltou com tudo! Depois de ter sido destaque em 2022, tudo indica que ele não deve ser deixado de lado: neste ano, por exemplo, Florence Pugh apareceu com uma versão fluída lilás da Valentino (semelhante ao rosa da grife que ela usou há alguns anos), e Dua Lipa usou uma versão fishnet brilhante da Bottega Veneta, na pré-estreia da Barbie.

Esse retorno foi visto também na mais recente temporada de alta-costura, nos desfiles de Schiaparelli, Jean Paul Gaultier e no street style. A transparência veio em brilhos, corsets e no outwear. Nós, meros mortais, dificilmente vamos usar estes exemplos. Entretanto, é possível aderir de formas mais “democráticas”. Juliana Maddeira, stylist e produtora de moda, trouxe maneiras mais usuais para se jogar na tendência.

Naked dress é uma moda passageira?

Atualmente, vivemos um período em que grandes tendências chegam com muita força e somem, do nada. Sabemos que a moda é cíclica, mas é possível aderir ao hype e reinventá-lo futuramente.

“Embora seja uma referência aos anos 1990/2000, o naked dress também pode ser reinterpretado e adaptado para se adequar às tendências contemporâneas, tornando-se uma peça atemporal”, explica Juliana Maddeira. “A atemporalidade dessa peça dependerá de como é usada e reinterpretada ao longo do tempo.”

Como usar naked dress no dia a dia

Aposte em camadas!

“Opte por peças com camadas transparentes, com sobreposições de tecidos leves e transparentes. Isso permite um toque sutil da tendência sem expor demais a pele”, sugere a stylist.

Detalhes em tule

Peças com detalhes em tule, como mangas ou decotes, garantem uma dose certa de sensualidade, mas sem perder a sofisticação e até um certo romantismo. “Vestidos com uma camada de tule por cima também são uma opção elegante”, garante a especialista.

Rendas delicadas

“Peças com rendas delicadas podem trazer uma aparência semelhante ao naked dress, mas com um toque mais romântico”, pontua a expert. Invista em vestidos que tragam detalhes estratégicos de transparência em renda.

Transparência nos acessórios

Que tal adicionar detalhes transparentes em seus acessórios, como lenços, bolsas ou sapatos? “Isso permitirá que você se sinta confortável e ainda aproveite a tendência”, sugere Juliana.

Invista nas sobreposições

Um vestido transparente com um blazer ou jaqueta funciona bem demais. “Criar uma sobreposição que dê um toque sutil de transparência é uma maneira mais discreta de aderir”, completa.

O naked dress x acessórios

O naked dress passa a ideia de que é uma peça que chama muita atenção, mas pode ser trabalhada com bijus e outros itens autorais. A stylist conta que isso, inclusive, é importante para criar um visual único. “Bijuterias como colares, brincos e pulseiras podem adicionar um toque de estilo e elegância ao look. Além disso, acessórios mais autorais, como cintos, faixas ou lenços, podem ajudar a adicionar mais criatividade e originalidade ao conjunto. A combinação de diferentes elementos pode resultar em um visual mais autêntico e personalizado”, aponta.

O sapato ideal vai te ajudar na hora de usar um naked dress

Os vestidos transparentes são democráticos no quesito sapatos. Se sua intenção for usar com uma pegada rocker, se jogue nas botas. “Para uma vibe mais edgy e descontraída, escolha um par de coturnos pretos – ou com detalhes em metal para um visual mais ousado”, recomenda Juliana Maddeira.

Procurando uma forma mais casual? Os tênis trazem conforto e casualidade. “Eles proporcionam um contraste interessante com a sensualidade do naked dress, criando um estilo moderno e despojado. Opte por tênis brancos ou em cores neutras para manter a atenção no vestido.”

Agora, se a intenção é glamour, invista em plataformas. “Elas adicionam altura e sofisticação ao look. Invista em cores neutras, como preto ou nude, para manter o foco no vestido”. A atriz Jenna Ortega é uma adepta de naked dress rendados, ela costuma usar com saltos e casacos.