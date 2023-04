Model off duty: como usar regatas com estilo

Após termos visto excesso de glamour nas vitrines, a tendência do model off duty nos fez voltar a olhar para as peças básica. Básica, neutra, versátil e estilosa, a regata básica ao mesmo tempo que aspira trivialidade, marca presença em qualquer lugar que esteja: até mesmo nas passarelas das Semanas de Moda. Seja inverno ou verão: ela vai com tudo!

A Loewe e a Prada já fizeram suas apostas e criaram suas próprias versões logotipadas, mas é claro que você não precisa investir milhares para conseguir um look legal com essa peça acessível. Por isso, trouxemos esse guia para sair do óbvio na montagem de looks com a famigerada regata cavada e canelada.

“Como a camiseta branca, é uma peça que consegue ser coringa para muita gente”, conta a stylist e consultora de estilo Juliana Guisilin. Ela conta que existem diversas maneiras de fazer uma composição com uma única regata, sendo a versatilidade o grande forte desse elemento fashion.

“A gente consegue usar de uma forma mais clássica, mais sexy, mais romântica, mais Rock ‘n Roll, mais boho, e tudo vai depender da narrativa que vamos criar em volta dessa peça”, afirma.

Se o ambiente é super formal, a recomendação é deixá-la por baixo de uma terceira peça mais estruturada, que de acordo com a expert. “Pode ser um lazer, um casaqueto, usar com uma calça de alfaiataria com um corte mais reto”.

O que é model off duty?

O Model Off Duty nada mais é do que a forma que as modelos se vestem quando estão fora das passarelas. Geralmente, são looks mais simples, com algumas peças statement (no caso de 2023, as regatas de grife) e que unam conforto e estilo.

Combinações criativas com regata

Sair da mesmice é tarefa difícil para quem deseja compor o look com uma peça básica: parece que não importa para onde você vá, a invariabilidade persegue os amantes dos tank tops. Mas a verdade é que com criatividade, tudo se faz: Juliana acredita que ao sair do convencional, você já está com a pretensão de ousar mais.

“Acho que tudo que sai bastante do básico, tirar do jeans ou do muito clássico: alfaiataria e blazer, já estamos falando de looks criativos”, conta.

“A mistura da regata com couro e tênis, de saias coloridas com sandálias e casacos de paetê, saem do lugar comum, daquilo que vemos todos os dias”, ressalta.

Continua após a publicidade

Não quero expor meus braços e ombros, o que fazer?

Quanto mais exposição de pele, mais leve o look fica: mas na mesma proporção da leveza, a informalidade é trazida à tona. “Quando incluímos uma terceira peça, damos um acabamento diferente e deixa o braço escondidinho sem constrangimento”, defende Juliana.

No frio existem diversas opções quentinhas para sobrepor a regata. Já no calor, o linho, o algodão e o crochê podem ser boas opções de terceiras peças.

Elas podem ser incorporadas em um guarda-roupas consciente

Muito se fala de moda sustentável e guarda-roupas cápsula e a regata básica é protagonista neste quesito. Sua versatilidade trás uma gama de opções de montagens que podem ser feitas com uma mesma peça e faz com que ela seja útil em ocasiões inimagináveis.

“A gente pensar na regata básica além do look com o jeans, e fazer ela transitar entre looks formais e looks festa, faz com que a gente entenda que ela não é uma peça que fica setorizada no armário. Ela pode ir da feira ao baile!”, conta.

Acessórios são fundamentais

Pensando em partes de cima básicas, os colares podem ser os maiores aliados da não-obviedade e levam glamour às composições. Outra ideia importante é usar cintos, acessório que está em alta, ao seu favor.

Os brincos também ajudam na hora de dar outro contexto para o look, portanto invista em peças que puxam a atenção para a parte de cima do corpo, caso queira ousar.