Moda verão 2019: cores, apostas e tendências

Moda verão no Brasil sempre é muito leve e divertida – e em 2019 não será diferente. As tendências para a estação trazem muito do que bombou no final de 2018, mas em looks bem mais solares.

Looks monocromáticos

Usar a mesma cor da cabeça aos pés – ou apostar no color block, que foi febre nos últimos anos – será tendência no verão.

Neon

E prepare-se para vestir tons flúor nos looks monocromáticos ou com peças de tom mais neutro. O neon aparece também nas unhas, que surgem em laranja e amarelo.

Lavanda

Este tom suave vai voltar para o verão! Aposte em peças bem fresquinhas e delicadas, que combinam superbem com a tonalidade.

Listras

2019 será ainda ano de trazer as listras de volta, principalmente em camisas e vestidos que seguem esse modelo.

Tecidos naturais

Palha e algodão voltaram aos holofotes em meados de 2018 e continuam para o verão. Bolsinhas de palha e camisa de algodão com modelagem ampla prometem ser muito vistas nas praias.

Wrap dress

O vestido envelope surge assim: florido e bem amplo, deixando bastante pele à mostra.

Transparência

Em saias, blusas e vestidos, a transparência continua em alta.

Babados

Outra tendência que passa de 2018 para 2019, babados serão vistos em todo tipo de peça, inclusive biquínis.

