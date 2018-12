Neste final de ano, as peças com brilho sutil ou extravagante não precisam se restringir às roupas. Os produtos de mode e beleza lançados recentemente são a perfeita opção para arrasar neste fim de ano.

Confira as peças:

Gotas de ouro

J’Adore Absolu (499 reais*) é o novo integrante da clássica família de perfumaria da Dior. As notas florais de jasmim e rosa realçam ainda mais graças ao toque de laranja. Difícil não ser notada desse jeito.

Cultura fina

A Isla, grife brasileira famosa pelas glamourosas coleções de clutches e acessórios, apresenta a linha Oriente, inspirada na arte japonesa do origami. De madrepérola e metal, estas peças fazem alusão aos leques, típicos da região (2 510 reais cada uma*).

Puro Luxo

Brilho é o que não falta nas peças da Swarovski. Nos relógios Cosmic Rock Bangle (o preto, 1 820 reais*) e Crystalline Pure (1 210 reais*), os cristais iluminam, respectivamente, a pulseira e o mostrador, que leva 850 pedrinhas.

Retoque de classe

Cores fortes que inspiram sensualidade, como a paleta que vai do rosa ao vinho, são opções certeiras para dar sofisticação instantânea ao look de festa. A coleção de batons Phyto Rouge, Sisley (295 reais cada um*), oferece hidratação e textura sedosa. Com embalagens douradas e animal print, deixa o nécessaire mais bonito.

Universo Cintilante

Inspirada na beleza do cosmo, a linha de make Midnight Skies, Givenchy, carrega em seus itens as cores e o brilho das constelações. É o caso do esmalte Le Vernis no 11 (109 reais*) e do quarteto de sombras Midnight Skies Prisme Quatuor (269 reais*).

Feito com emoção

Para sua nova coleção, a designer Camila Klein se inspirou nos sentimentos bons, típicos da época. Entre as nove linhas estão Amor, Gratidão, Coragem e Confiança. Fazem parte desta última o colar (989 reais*) e os brincos (692 reais*) destas fotos. As contas ovais, a madrepérola e as gotas de cristais se mesclam, representando o estreitamento dos laços nas relações.

Pele reluzente

Glow for It! (299 reais*) é a primeira paleta de iluminadores da Lancôme. Disponível em duas combinações de tons – Golden Gleam (na foto), com fundo dourado, e Rose Twinkle, com rosados e neutros –, possuem acabamento acetinado e bem pigmentado, mas com brilho discreto.

À la Cinderela

A Blue Bird, marca referência em flats, prova que não é preciso usar salto alto para fazer bonito nos eventos festivos. O refinamento fica por conta das cores intensas, versões estampadas e texturas inusitadas, como a destes escarpins de lurex (689 reais*) no modelo slingback.

*Preços consultados em novembro. Sujeito a alteração.

Leia também: 8 modelos incríveis de unhas para usar no Natal

+ Living Coral: 16 inspirações de como usar a cor de 2019

Siga CLAUDIA no Instagram