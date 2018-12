As festas de final de ano estão chegando e com elas também se aproxima o seu momento de brilhar. Se inspire nesses looks cheios de brilho e glamour e tenha a certeza de que você atrairá todos os holofotes do lugar.

Confira:

Mariana (de robe na cama) usa:

Mules de veludo, Rene Caovilla, R$ 4 600*

Brincos de ródio negro, Marisa Clermann, preço sob consulta*

Colar de cristais, Atelier Swarovski, R$ 4 300*

Anéis , Marisa Clermann, Atelier Swarovski, Camila Klein, Renato Guelfi e Dior, preços sob consulta*

Natália (vestido verde) usa:

Vestido de paetês, Alexandrine, R$ 3 900*

Presilha de metal, Rincawesky, R$ 120*

Anéis, Camila Klein, Dior, Marisa Clermann e Daniela Kury, preços sob consulta*

Samara (ao fundo) usa:

Brincos de resina, Baderna, R$ 40*

Anéis , Nádia Gimenes, Satine, Camila Klein e Marisa Clermann, preços sob consulta*

Mariana usa:

Top e calça de seda e canutilhos, Sandro Barros, R$ 9 680 o conjunto*

Brincos de ródio negro, Marisa Clermann, preço sob consulta*

Pulseiras de metal (usadas em todo o editorial), Dior e Atelier Swarovski, preços sob consulta*

Anéis Marisa Clermann, Atelier Swarovski, Camila Klein e Renato Guelfi, preços sob consulta*

Bolsa bordada, Carolina Cury, R$ 1 169*

Samara (ao fundo) usa:

Top, R$ 2 690, e saia, R$ 4 390, ambos de lurex, Letícia Manzan*

Cinto de sarja, PatBo, R$ 380*

Meia-calça de náilon, Wolford, R$ 230*

Brincos de ródio negro, Marisa Clermann, preço sob consulta*

Anéis Nádia Gimenes, Satine, Camila Klein e Marisa Clermann, preços sob consulta*

Clutch de metal, Isla, R$ 920*

Natália usa:

Top, R$ 1 997,50, e SAIA, R$ 4 240, ambos de paetês, Fedra*

Blusa de tule, Reinaldo Lourenço, R$ 680*

Meia-calça de náilon, Lupo, R$ 25*

Presilha de metal, Rincawesky, R$ 120*

Anéis Camila Klein, Dior e Marisa Clermann, preços sob consulta*

Sandálias de couro, Framed, R$ 790*

Natália usa:

Vestido de seda, Celine, na NK Store, preço sob consulta*

Brincos de pluma, Rincawesky, R$ 150*

Presilha de metal, Rincawesky, R$ 120*

Anéis Camila Klein, Dior, Marisa Clermann e Daniela Kury, preços sob consulta*

Mariana usa:

Blazer de paetês, Balmain, na NK Store, preço sob consulta*

Meia-calça de náilon, Wolford, R$ 256*

Brincos de resina, Baderna, R$ 40*

Anéis Marisa Clermann, Dior e Camila Klein, preços sob consulta*

Mariana (de costas) usa:

Blazer bordado, Mozart Cristian, R$ 6 900*

Brincos de ouro, Daniela Kury, R$ 9 900*

Anéis Marisa Clermann, Atelier Swarovski e Camila Klein, preços sob consulta*

Bolsa de miçangas, Rincawesky, R$ 990*

Samara usa:

Top de paetês, PatBo, R$ 420*

Calça de tafetá, Sandro Barros, R$ 1 286*

Cinto de couro, Cris Barros, R$ 722*

Anéis Nádia Gimenes, Satine, Camila Klein e Marisa Clermann, preços sob consulta*

Natália usa:

Body de seda e tule, R$ 1 971,99, e SAIA de tule, R$ 3 410, ambos A. Niemeyer P.M*

Presilha de metal, Rincawesky, R$ 120*

Brincos de miçangas, Baderna, R$ 40*

Anéis Marisa Clermann, Daniela Kury e Camila Klein, preços sob consulta*

Clutch de plumas, Isla, R$ 989*

Samara usa:

Top, R$ 798, e CALÇA, R$ 3 298, ambos de paetês, Animale*

Brincos de resina, Lool, R$ 368*

Anéis Nádia Gimenes, Satine, Camila Klein e Marisa Clermann, preços sob consulta*

Bolsa de miçangas, Rincawesky, R$ 290*

Sandálias de cetim, Sandro Barros, R$ 1 196*

Mariana (com vestido floral) usa:

Vestido de seda, Reinaldo Lourenço, R$ 4 496*

Brincos de ródio negro, Marisa Clermann, preço sob consulta*

Anéis Marisa Clermann, Atelier Swarovski e Camila Klein, preços sob consulta*

Bolsa de couro, Christian Louboutin, R$ 5 900*

Natália usa:

Capa de tule com plumas, Sandro Barros, preço sob consulta*

Vestido de seda (usado como blusa), B.Luxo Vintage, R$ 780*

Calça de paetês, Letícia Manzan, R$ 2 737*

Anéis Marisa Clermann, Daniela Kury e Camila Klein, preços sob consulta*

Samara (à esquerda) usa:

Vestido de paetês, Iorane, R$ 1 980*

Pulseira de metal com cristais, Atelier Swarovski, R$ 1 820*

Brincos de ródio, Marisa Clermann, preço sob consulta*

Anéis Nádia Gimenes, Satine, Camila Klein e Marisa Clermann, preços sob consulta*

Bolsa de sarja, Dior, R$ 5 600*

Natália (do meio) usa:

Vestido de seda, Alexandrine, R$ 2 300*

Top de tule, Reinaldo Lourenço, R$ 680*

Brincos de metal, Diviníssima Acessórios, R$ 40*

Anéis Camila Klein, Dior, Marisa Clermann e Daniela Kury, preços sob consulta*

Bolsa de couro, Christian Louboutin, R$ 5 900*

Mariana usa:

Top de seda com plumas, R$ 2 047, Letícia Manzan*

Brincos de metal, Wishing Store, R$ 15*

Anéis Marisa Clermann, Atelier Swarovski, Camila Klein, Renato Guelfi e Dior, preços sob consulta*

Agradecimentos ao hotel Four Seasons, em São Paulo/Modelos Mariana Oliveira (Way), Natália Heizen (Joy) e Samara Donda (Joy)/Beleza Raul Melo (Capa MGT)/Produção de moda Bi Lessa/Assistentes de fotografia Isabela Corte e Letícia Lima/Assistente de beleza Silmara Melo/Tratamento de imagens Doctor Raw

*Preços consultados em novembro. Sujeito a alteração.

