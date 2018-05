6 jeitos de usar bota de cano curto no outono

A bota de cano curto é um curinga no armário. Vai com alfaiataria e jeans durante o dia, com meia-calça e vestido à noite. Não esquenta demais e protege em dias de chuva – se for de couro, é claro. Na versão preta, é capaz de dar força aos looks românticos ou toque sexy à saia curta.

Escolha sua combinação favorita:

Com saias e vestidos

–

Com calças

–

