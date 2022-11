6 looks com maxi saia para apostar neste verão

As saias longas (ou maxi saias) fizeram enorme sucesso nos anos 1970 e 1990, mas continuaram discretas no guarda-roupa desde então. No próximo verão, no entanto, isso deve mudar: depois de aparecer em passarelas de moda importantes, como Chanel e Roberto Cavalli, e nos looks de famosas como Jennifer Lopez, Cate Blanchett e Zendaya, ela parece ter conquistado lugar de destaque na temporada de calor.

As maxi saias parecem complexas, ainda mais para quem tem menos estatura, mas não devemos nos limitar. A J.Lo, inclusive, é uma adepta do estilo desde 1998 e não é tão alta. Logo, é possível usar sem ficar pensando nesses detalhes. A peça é prática, tem muitos modelos e formas de usar. Veja só:

Democráticas em diversas modelagens

As saias longas funcionam em praticamente qualquer ocasião, além de combinarem com uma variedade de tops, camisetas e camisas, variando de acordo com tecido e modelo.

Maxi saia em jeans

Essa talvez seja uma das mais polêmicas, mas como tudo em jeans, é só jogar no seguro. Atente-se aos básicos, especialmente no verão: nada como uma regatinha ou uma camisa levinha para acompanhar. Nos pés, dá para ir de chinelo, clog, sandálias ou tênis.

Maxi saia com t-shirt

Uma maneira casual de estilizar uma saia maxi é com camisetas. O modelo plissado é lindo e uma t-shirt pode criar o equilíbrio perfeito. O mesmo vale para uma saia de paetê, entrando no estilo hi-lo, do inglês high-low (alto e baixo), que mistura tecidos mais luxuosos com peças básicas.

Maxi saia fluída

Tecidos esvoaçantes são a cara do verão, né? A saia longa é uma peça mais pesada naturalmente, então investir em modelos feitos em tecidos mais fluídos é uma boa pedida para ter um look com frescor.

Maxi saia também em crochê

Já deixamos bem claro que o crochê vem com força total, certo? E, honestamente, a saia longa no material é a cara do verão.

Tule dá um ar mais fashion

Uma outra combinação que fica um sonho é a versão em tule. Uma vibe bem Carrie Bradshaw. Deixe o volume tomar conta e aposte em uma regata, top de golinha ou um body na parte de cima – depende da ocasião. Visual mais que válido também para quando as temperaturas estiverem altas e você quiser um look mais fashion.