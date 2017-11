Saídas de praia: shorts, saias e vestidos para a mala de verão

O verão está chegando e, com ele, nosso guarda-roupa pede atualizações. Se precisa reabastecer a gaveta de itens de praia, como shorts e saídas, confira a nossa seleção de peças para usar sobre o biquíni:

SAIAS

Saia pareo estampada, Amaro. R$109,90*

Saia pareo compose caprese, Maria Filó. R$209,30*

Saia longa Camélia Azul, Salinas. R$430*

VESTIDOS

Saída Yasmin, Praya. R$341*

Caftan verde, Sofia by Vix. R$438*

Caftan com amarração na cintura, Cia Marítima. R$89* em promoção aqui.

SHORTS

Short listrado Britney, Loft 747. R$224,90*

Short com amarração, Vi and Co. R$193,90*

Short Pijama Indiano Verde, Farm. R$138,60*

*Preços pesquisados em novembro de 2017.