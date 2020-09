Festa de casamento deixa 147 infectados e 3 mortos por novo coronavírus

Um surto de coronavírus em uma festa de casamento causou a morte de três pessoas e infectou outras 147 no estado americano do Maine, segundo informações da NBC News. Nenhuma das três vítimas fatais havia comparecido à comemoração e não foram divulgadas as ligações específicas entre elas e os convidados, mas a família da primeira vítima relatou ao Press Herald de Portland que ela teria tido contato com alguém que foi ao evento.

Ao todo, 65 pessoas compareceram à recepção do casamento no último dia 7 de agosto. Desde então, foram identificados 147 casos de contaminação relacionados à festa, muitos deles sendo infecções secundárias e terciárias. De acordo com o Herald, ao menos 72 desses casos estão ligados à disseminação do vírus na Prisão do Condado de York. Um funcionário da penitenciária, que esteve no casamento, teria transmitido a doença para outros empregados do local, suas famílias e também a presidiários. Outras 19 pessoas ligadas a uma casa de repouso também teriam sido contaminadas por um membro da equipe que contraiu o vírus de alguém que teve contato com um convidado do casamento.

Em seu perfil no Facebook, a administração do The Big Moose Inn, local onde foi realizada a festa, publicou uma nota comunicando que o estabelecimento foi notificado por não cumprir as diretrizes estaduais de capacidade de público e que sua licença de funcionamento está temporariamente suspensa. A postagem explica, ainda, que seus administradores haviam entendido “que não poderia haver mais de 50 pessoas no salão maior” e que, embora achassem que era suficiente dividir os convidados entre dois cômodos, “cometeram um erro na interpretação dessa regra”.

