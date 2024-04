Marina Bitu traz looks inspirados em fragrância no SPFW

Em um desfile imperdível marcado para a tarde desta quinta-feira (11), terceiro dia da SPFW, a estilista Marina Bitu propõe um encontro inédito entre moda e perfumaria.

“A parceria com a Eudora joga luz sobre as mulheres protagonistas, que são representadas por nós empreendedoras de negócios de moda e por toda a cadeia de produção, desde o time comercial até as costureiras”, ccontaa estilista.

Os três modelos desenvolvidos por Bitu acompanham a coleção “Cariri”, e partem de uma inspiração forte no mais novo lançamento de Eudora, o perfume Diva Absoluta, criado especialmente para a temporada de desfiles.

Com elementos que mesclam trabalhos manuais, como o bordado de maxi miçangas, e construção de estruturas florais com o fuxico e o crepe plissados minuciosamente, as três produções, juntas, prometem elevar a junção de moda e fragrância a um novo patamar criativo.

Além disso, o desfile irá contar com uma imersão olfativa inédita de Eudora Diva Absoluta na passarela, sendo principal protagonista no ar e também nas modelos escaladas para a apresentação.

