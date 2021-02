Inspire-se com estas 5 ideias de looks com sapato mule (que segue em alta)

Confortável, versátil e combina com todo tipo de look. Estamos falando do sapato mule, modelo que segue como tendência de moda. Separamos pins de como você pode combinar os seus looks com o calçado, confira:

Com Jeans

Se você gosta de looks modernos a mule, com jeans te dá esse estilo.

Com cropped

Se você é do time das que amam cropped, ele também combina com mule.

Com Blazer

Se gosta de dar aquela sofisticada nos seus looks, mule com blazer é a combinação perfeita para você.

Use com saia

Se ama saia, saiba que ela também é uma das queridinhas para usar com mule.

Continua após a publicidade

De shorts

Verão e calor pedem um look que tenha a cara da estação. Mule com shorts dá aquele conforto e estilo.

Se inspirou? Separamos alguns modelos para você comprar e entrar na moda:

1- Preto com fivelas, R$79,99. Compre aqui.

2- Mule bege, R$37,99. Compre aqui.

3- Mule rosa, R$33,19. Compre aqui.

4-Mule preto com tachas, R$89,99. Compre aqui.

* Os links gerados podem render algum tipo de remuneração para a Editora Abril. Os preços foram consultados na terça-feira (23), e podem estar sujeitos a alterações.