Tudo pink! Os looks monocromáticos que bombaram no SPFW

As cores quentes vieram pra ficar, mas a aposta da vez é uma cor nada convencional e que com toda certeza está no seu guarda-roupa. Rosa, em seus variados tons, traz leveza e sofisticação ao visual, seja para o dia-a-dia ou até mesmo para uma ocasião especial. Hoje (15) no São Paulo Fashion Week 48, essa cor romântica apareceu em diferentes looks. Confira abaixo a nossa seleção.

Inspirada em seu próprio gosto pelo dramático e monocromático, a consultora de imagem e estilo, Sarah Guerra, mesclou peças de alfaiataria com tênis, uma aposta mais conhecida como high-low. Rosa é uma de suas cores preferidas de Sarah e passa um ar de tranquilidade. O tênis branco colaborou tanto para o conforto como deu um toque moderno na combinação.

Thay Sanqueta, consultora de estilo, apostou na alfaiataria para sua composição. Pensando na moda sustentável, ela conseguiu compor várias outras composições com seu blazer rosa. Em conjunto com a calça, o look ficou delicado e elegante. Thay elegeu o rosa pela leveza e diversão em se vestir, e quebrou seu próprio padrão em usar tons e looks românticos.

Hugo Marccel, estava com uma camiseta de listras rosa e uma calça alfaiataria em um tom mais claro de rosa trouxe à tona referências dos anos 80 e 90, que com a pochete essa informação ficou ainda mais evidente. Com tênis, o retrô se torna uma característica chave de seu look.

E falando em remeter épocas, a atriz Vaneza Oliveira fez questão de mostrar como o hip hop a influenciou na escolha de seu look para o SPFW. Com uma pegada street, Vaneza apostou em um conjunto de alfaiataria. Terno e tênis são apostas confortáveis para quem quer conforto e trazer um ar clássico para as composições.

O lurex tem aparecido em diversas peças, e junto rosa, pode ser uma boa combinação. As mangas bufantes também são tendências e estavam no look da Talita Carvalho, que estuda design de moda.

As mangas bufantes também foram a aposta de Clarissa Wagner. Com uma saia longa plissada ela juntou três tendências e deixou seu look clássico e elegante. Seus acessórios também tinham cores que remetiam a tons rosas, trazendo leveza e sofisticação.

