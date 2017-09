9 looks românticos para você se inspirar

Os looks românticos têm como marca registrada as estampas florais. E elas, por trazerem um toque mais vintage e clássico para a composição, dificilmente deixam de ser tendências no universo da moda.

A novidade, agora, fica por conta dos tons (frios e quentes) e da leveza das peças, que ficam mais esvoaçantes e perfeitas para o clima cada vez mais quente que se aproxima.

Para lhe fazer cair de cabeça nesse jardim, separamos algumas composições com peças diversas no estilo. Se inspire!

Em camisas

A delicadeza da peça acima se evidencia pelos tons pastel e pelos detalhes nas mangas e na gola. Esse estilo é ótimo para quem busca uma composição mais formal, mas sem deixar de lado o charme.

Já para quem quer algo mais casual e que possa ser utilizado em diversas ocasiões — desde uma tarde no parque a um almoço com amigos –, essa camisa é perfeita. Mesmo com cores menos intensas, a combinação com o jeans traz equilíbrio para o modelito.

Em vestidos

Também no caminho das cores claras, mas, dessa vez, com maior presença na peça, esse vestido une versatilidade, delicadeza e bastante estilo. O destaque fica para o modelo, que leva mangas mais largas.

Ótimo para ocasiões mais formais — e, por que não, especiais –, esse modelo traz um ar moderno com a tonalidade mais fria, mas também evidencia o clássico com esse modelo.

Seguindo a onda das transparências, esse vestido sobreposto, principalmente por conta do fundo neutro, ganha personalidade pelas pitadas de cor nas flores ao longo da peça.

O mesmo acontece com o modelo abaixo, que ganha destaque pela evidencia que o preto dá para as diversas cores das flores.

Em saias

Com flores menores e abundantes, essa saia se destaca em qualquer look. As cores fáceis de combinar também facilitam na hora de escolher a peça de cima.

Em macaquinhos

Os macaquinhos estão em alta em quase todo período de calor e uni-los a estampas floridas deixa o look ainda mais com a cara das estações mais quentes.

Em kimonos

Os kimonos, que também conquistaram o coração das antenadas, são perfeitos para complementar o look e deixá-lo ainda mais despojado. Aposte em tons terrosos quando o fundo da peça for claro!