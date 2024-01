Looks peach fuzz: como incorporar a cor do ano no armário

2024 finalmente chegou, e com ele a oportunidade de renovar nosso guarda-roupa, aderindo às novas tendências do verão e, claro, do ano. E existe um elemento que realmente não pode ficar de fora: a cor do ano eleita pela Pantone! Que tal se inspirar para montar looks peach fuzz charmosos, leves e modernos?

A tonalidade traz consigo um ar vintage – tendo sido usada, inclusive, em alguns looks da Princesa Diana – com toques de sensualidade e ternura. Para quem não é fã dos tons pastéis ou rosados, pode ser difícil pensar em como acrescentar a cor dentro da rotina. Por isso, separamos um guia de inspirações para você entrar na moda e incorporar o peach fuzz dentro da rotina. Veja só:

Looks peach fuzz nas passarelas

O peach fuzz pode ter sido eleito a cor do ano, mas não se engane, ele não vem de agora! O tom foi uma grande aposta para diversos fashion designers em desfiles recentes.

Um exemplo é a maison Alaia que, em julho de 2023, criou um look completo para sua coleção de inverno. A composição, feita inteiramente de látex, contou com vestido midi justo, no estilo slip e sobretudocom cinto grosso branco.

A Balmain foi mais uma das casas de moda que previu o futuro e apostou na cor alaranjada, incorporando-a na coleção de Primavera/Verão 2024.

Apesar de ter aparecido em diversas peças da Balmain, o peach fuzz foi destaque mesmo em um vestido solto (que já sabemos que é tendência para o verão), com mangas longas que apostava, principalmente, nas texturas lineares e um toque de florais na linha do pescoço.

A maison também mostrou que a cor não precisa ser usada no look todo para causar impacto, sendo incorporada diversas vezes apenas nos acessórios.

Looks peach fuzz para te inspirar

É inegável que as passarelas podem nos inspirar e ditar tendências, mas nem sempre vemos composições possíveis para a vida real – afinal, um look inteiro de látex pode não ser a opção mais agradável para o calor do verão.

Por isso, selecionamos 5 das melhores inspirações reais (para os mais variados gostos) para que você adentre o universo do peach fuzz. Vamos lá?

Color Blocking com peach fuzz

Admitimos que, para muitos, o peach fuzz pode não ser a cor mais fácil de usar ou combinar com outras tonalidades, mas isso não significa que é uma tarefa impossível.

O color blocking é uma forma de misturar cores de maneiras improváveis, e deixa o look com uma estética contemporânea. Por isso, aposte em usar a cor escolhida pela Pantone em uma das peças (pode ser posterior ou inferior), e complete com outra.

Que tal honrar o street style e apostar em calças ou saias em tonalidades neon, fugindo completamente da paleta de cores claras e vintage esperadas para um look em tons de pêssego? E não se esqueça dos acessórios: aposte em bolsas vibrantes e óculos de sol.

É possível eleger cores complementares (que são opostas), como o verde ou azul, ou análogas (próximas), como vermelho ou rosa.

Look peach fuzz monocromático

O monocromático é um clássico, e é uma aposta segura para incorporar cores novas no armário! Para o verão, aposte em um conjuntinho fresco, de preferência em tecidos como o linho e a seda.

E para dar aquela cara de verão, que tal um par de sandálias papete para completar o visual? Por fim, não se esqueça de alguns acessórios, como colares dourados e um par de óculos de sol.

Se você quer uma pegada mais moderna para o monocromático, vale apostar na mistura com tons diferentes. Utilize algumas peças de sua escolha em peach fuzz, e combine com laranjas variados.

Look grunge com peach fuzz

Você é mais do estilo grunge e do streetstyle? Utilize o peach fuzz como uma accent piece, apostando em uma saia longa e fluída para dar aquele efeito de contraste com o grunge.

Para continuar, aposte em um body branco ou em cores neutras, e dê os toques finais de rebeldia com uma jaqueta e botas de couro com correntes.

Streetstyle jeans

O denim é um clássico na moda e é uma das maneiras mais fáceis de misturar tonalidades novas e fora da nossa zona de conforto como o peach fuzz.

Por isso, aposte em um top curto (para aguentar o verão) na cor de 2024, pareado de calça jeans no estilo cargo para destacar o retorno do streetstyle.

Pronta para entrar na onda do peach fuzz?

