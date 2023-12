Peach Fuzz, a cor de 2024, no skincare e na maquiagem

Desde 1999, todo final de ano, a Pantone, uma das empresas de maior autoridade em cores no mundo, escolhe uma tom para simbolizar o novo ciclo que irá começar. Em 2024, foi a vez do Peach Fuzz, um pêssego mais quente e acolhedor. “Buscando um tom que refletisse nosso desejo inato por proximidade e conexão, escolhemos uma cor radiante que expressa calorosamente a elegância e a modernidade. Uma cor que ressoa com gentileza compassiva oferecendo um abraço, faz a conexão sem esforço entre o que é jovial com o que é atemporal”, disse Leatrice Eiseman, Diretora Executiva do Pantone Color Institute.

Pêssego, a cor do ano 2024

Com essa tonalidade em mente, as brincadeiras começaram a tomar a internet, com memes e comparações engraçadas com alimentos e peças antigas. Porém, o pêssego e sua textura aveludada também foram destaque nas conversas, afinal, a cor do ano tende a influenciar bastante o mundo da beleza como um todo.

Como conquistar uma pele de pêssego

Por isso, separamos algumas dicas de como conquistar uma ‘pele de pêssego’ e quais formas são possíveis de usar o Peach Fuzz na maquiagem. “O tom de pêssego é uma cor que pode ser usada em praticamente todos os passos da maquiagem, e em todos os tons de pele. Vai bem em blushes, batons, sombras e até delineadores. Na hora da make, vale a criatividade”, afirma Carol Zaia, PR & Maquiadora Sephora Brasil.

Antes da maquiagem, o skincare!

A textura aveludada da pele só vem com muita hidratação, em qualquer época do ano, como afirma Luisa Holzheim, Gerente Executiva de Produto Jr de L’Occitane en Provence. “Esse quesito é fundamental. No verão, é ela que garante a saúde e a beleza da pele! Aquele glow bonito, que vem de dentro! A melhor textura é aquela que a gente se adapta e gosta de usar no dia a dia”, propõe Luisa.

Normalmente, a pele seca se adapta bem com texturas um pouco mais densas, como em creme, para promover aquela hidratação poderosa. Engana-se a pessoa que pensa que as peles mistas ou oleosas não precisam de cremes para essa função específica. Carol explica que as texturas mais levinhas funcionam melhor, mas com boa concentração de ativos, como séruns, bálsamos, e texturas em gel. “Os passos básicos são: limpeza, hidratação e proteção, mas para garantir uma pele de pêssego, é interessante adicionar produtos como um esfoliante e máscara facial”, diz a maquiadora.

Caso queira dar uma renovada na pele, fazer esfoliação é uma dica interessante, pois ajuda a remover as células mortas e impurezas e a preparar a pele para receber os ingredientes do hidratante. Já a uniformidade da cor de uma ‘pele de pêssego’ vem por meio da proteção contra os raios solares. “Investir em um protetor solar todos os dias é fundamental, tanto para proteger a pele, mas como para prevenir possíveis danos que a exposição solar causa”, ressalta Luisa.

Alimentos que contribuem para a pele de pêssego

Não só os produtos de skincare ajudam a pessoa a conquistar uma pele lisa, uniforme e com um glow natural. O que a gente come e bebe também influencia no resultado final. A nutricionista Camila Malacrida aponta que existem alimentos que podem ajudar a melhorar a saúde da pele, fornecendo nutrientes essenciais e proteção contra danos causados pelo sol. Aqui estão alguns para adicionar à rotina alimentar:

Frutas cítricas : Ricas em vitamina C, como laranjas, limões e grapefruit, ajudam na produção de colágeno, mantendo a pele firme e saudável.

Vegetais de folhas verdes : Espinafre, couve e outros vegetais verdes são ricos em antioxidantes e beta-caroteno, que combatem os radicais livres e ajudam na renovação celular.

Tomates : Contêm licopeno, um antioxidante que pode proteger a pele dos danos causados pelo sol.

Peixes ricos em ômega-3 : Salmão, sardinha e atum são fontes de ácidos graxos ômega-3, que ajudam a manter a pele hidratada e reduzem a inflamação.

Nozes e sementes : Amêndoas, nozes, sementes de girassol e linhaça são ricas em vitamina E, ajudando na proteção contra danos celulares causados pelos raios UV.

Água : A hidratação é crucial para uma pele saudável durante o verão. Beber bastante água ajuda a manter a pele hidratada e a compensar a perda de líquidos devido ao calor.

Como preparar a pele para manter o aveludado

Após os passos de skincare, alimentação e ingestão de água, a maquiagem também pede uma preparação importante para manter uma pele incrível, especialmente quando falamos dos primers. “É possível trabalhar bastante as diferentes texturas dos primers. Para uma pele aveludada, o ideal é optar por aqueles que minimizam as linhas de expressão e os poros, mas mantêm a hidratação, sem deixar tão matte. Depois, escolher uma base mais leve para a cobertura, que também pode ser construível. Para finalizar, os pós soltos tendem a deixar a pele mais aveludada do que os compactos”, explica Fernando Ghazzaoui, maquiador da Kiko Milano Brasil.

O maquiador diz que a selagem com o pó pode ser feita com a esponja, com leve batidas para depositar o produto, mas, é interessante passar o pincel para retirar o excesso, deixando um acabamento mais delicado e natural.

A cor pêssego funciona para todo mundo?

Os dois maquiadores dizem que sim e que as utilizações da tonalidade podem vir de várias formas. “Pode ser um delineador gráfico, um blush pêssego para aquele ar de saúde, um look monocromático também vai super bem! Misturar tons de laranja na maquiagem deixa ela mais interessante e adaptável a todos os tons de pele”, pontua Carol.

Fernando alerta para o subtom mais quente do Peach Fuzz, que talvez não harmonize tão bem com as peles mais frias. Mas, dá para brincar, caso você queira ser mais ousada. “Para as peles mais retintas, o blush talvez não funcione tanto, por isso, o foco nos olhos e nos lábios são uma solução. Uma boa dica para trazer mais pigmentação para o delineado é aplicar um lápis branco antes de vir com o lápis no tom de pêssego. Assim, você cria uma espécie de ‘tela’ para realçar a cor. Ou, dá para pegar um pouco de sombra e fixador de maquiagem, e fazer uma pasta para aplicar nos olhos”, ensina ele, que adiciona as sombras cremosas à lista de produto. “Elas funciona muito bem para aplicar e para esfumar”, indica.

Confira algumas inspirações:

