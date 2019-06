Mais de 20 looks para curtir a Parada LGBT+ com muito estilo

No próximo domingo (23), São Paulo recebe a 23ª Parada do Orgulho LGBTQIA+. Com o tema “50 Anos de Stonewall”, o evento homenageará a série de protestos realizados em 1969, nos Estados Unidos, e que marcaram a luta pelos diretos da comunidade. Com 19 trios elétricos e inúmeras atrações, será também a primeira edição da Parada desde a criminalização da homofobia pelo STF.

Para você curtir a festa da maneira mais fashion, preparamos uma seleção com cinco marcas e várias coleções no melhor estilo #PRIDE. Confira:

1. Jaqueta zoom_out_map 1 /6 Jaqueta Corta Vento feminina Pride Arco-Íris, Adidas - R$ 159,99 (Divulgação/Divulgação)

2. Blusa zoom_out_map 2 /6 Blusa com capuz Pride Trefoil Outilne, Adidas - R$299,99 (Divulgação/Divulgação)

3. Camisete zoom_out_map 3 /6 Camiseta Pride Trefoil Tape, Adidas - R$149,99 (Divulgação/Divulgação)

4. Tênis zoom_out_map 4 /6 Tênis Ozweego Pride, Adidas - R$549,99 (Divulgação/Divulgação)

5. Tênis zoom_out_map 5 /6 Tênis Continental 80 Pride, Adidas - R$399,99 (Divulgação/Divulgação)

6. Chinelo zoom_out_map 6/6 Chinelo Adilette Pride, Adidas - R$199,99 (Divulgação/Divulgação)

1. jaqueta zoom_out_map 1 /5 Jaqueta corta vento Pride, C&A - R$ 159,99 (Divulgação/Divulgação)

2. camisa zoom_out_map 2 /5 Camisa Pride listrada, C&A - R$ 119,99 (Divulgação/Divulgação)

3. camiseta zoom_out_map 3 /5 Camiseta Pride Mickey, C&A - R$ 39,99 (Divulgação/Divulgação)

4. tênis zoom_out_map 4 /5 Tênis Carnaval, C&A - R$ 89,99 (Divulgação/Divulgação)

5. brinco zoom_out_map 5/5 Brinco Pride Coração, C&A - R$ 39,99 (Divulgação/Divulgação)

1. CAMISETA zoom_out_map 1 /4 Camiseta Nike BETRUE R$149,90 (Divulgação/Divulgação)

2. CAMISETA zoom_out_map 2 /4 Camiseta Nike Sportswear BETRUE - R$ 99,90 (Divulgação/Divulgação)

3. BOLSA zoom_out_map 3 /4 Bolsa Nike Sportswear Heritage BETRUE R$79,90 (Divulgação/Divulgação)

4. MEIA zoom_out_map 4/4 Meia Nike Sportswear BETRUE R$69,90 (Divulgação/Divulgação)

1. CAMISA zoom_out_map 1 /4 Camisa listrada, Renner R$ 119,90 (Divulgação/Divulgação)

2. REGATA zoom_out_map 2 /4 Regata com estampa arco íris, Renner - R$ 39,90 (Divulgação/Divulgação)

3. CAMISA zoom_out_map 3 /4 Camisa em viscose com listras arco-íris, Renner - R$ 119,90 (Divulgação/Divulgação)

4. POCHETE zoom_out_map 4/4 Pochete arco-íris, Renner - R$ 79,90 (Divulgação/Divulgação)

1. Camiseta zoom_out_map 1 /4 Camiseta We Are Human Coleção Pride, Riachuelo - R$ 29,90 (Divulgação/Divulgação)

2. Camisa zoom_out_map 2 /4 Camisa Mickey Rainbow Disney Coleção Pride, Riachuelo - R$ 99,90 (Divulgação/Divulgação)

3. Regata zoom_out_map 3 /4 Regata Cropped Nó Coleção Pride, Riachuelo - R$ 59,90 (Divulgação/Divulgação)

4. Camiseta zoom_out_map 4/4 Camiseta Malha Mickey Disney Coleção Pride, Riachuelo - R$ 49,90 (Divulgação/Divulgação)

A Parada ocorrerá no dia 23 de junho, na Avenida Paulista. Sua concentração acontecerá no vão-livre do Masp a partir das 10h e os desfiles estão previstos para durar até 20h. O evento é gratuito.

Colaborou: Ícaro Guerra.

Preços consultados em junho de 2019. Sujeito à alterações.

