Madonna canta em português em disco; veja mais estrelas que falam o idioma

Madonna lançou seu novo álbum, Madame X, na sexta-feira (14). Além de “Faz Gostoso”, funk em parceria com Anitta que está entre as músicas mais tocadas do Brasil, Madonna fez outras duas faixas com trechos em português, Crazy e Killers Who Are Partying, e também uma música em espanhol em parceria com Maluma.

Madonna vive em Lisboa há dois anos e fala um pouco de português. Ela já contou em entrevistas que ainda tem dificuldade para falar o idioma, mas que os filhos mais novos, que vivem com ela, já falam português fluentemente.

Assim como Madonna, outros artistas já investiram no português em suas músicas ou até falam o idioma. Conheça algumas das estrelas que falam português:

Shakira

Além de versões de algumas de suas músicas em português, como Estoy Aqui, Piez Descalzos e Un Poco de Amor, Shakira aprendeu a falar português fluentemente em suas visitas ao Brasil. Além do espanhol e português, a cantora também é fluente em francês e inglês e fala um pouco de italiano.

Ricky Martin

O porto-riquenho também aprendeu a falar português em suas inúmeras visitas e shows no Brasil. Apesar de não ser fluente, Ricky Martin arrisca no idioma e já deu entrevistas completas em português. Assim como Shakira, o cantor também fala outras línguas: inglês, francês e, claro, espanhol.

Nelly Furtado

A cantora canadense é filha de portugueses e fala o idioma fluentemente. Os pais ensinaram o idioma e assim ela também desenvolveu uma paixão pela música brasileira. Nelly é fã de Tom Zé, Maria Bethânia e Daniela Mercury. Em uma de suas visitas ao Brasil, em 2010, deu entrevistas em português para os jornalistas e cantou Sozinho, de Caetano Veloso, no final de seu show.

Björk

A cantora islandesa Björk não fala português, mas ama a música brasileira. Nos anos 90, ela regravou Travessia, de Milton Nascimento, mesmo sem dominar o idioma.

Laura Pausini

A cantora italiana também aprendeu português durante suas turnês no Brasil. Agora, quando visita o país, faz questão de praticar o idioma ao máximo, se apresentando em português em programas de TV e nas entrevistas. Ela também é fã de música brasileira e até gravou uma música com Ivete Sangalo.

Candice Swanepoel

Candice, que é sul-africana e ficou conhecida por seu trabalho como angel da Victoria’s Secret, também fala muito bem português. Ela teve seu primeiro contato com a língua com o ex-namorado Hermann Nicoli, que é brasileiro. O casal ficou junto desde 2005 até março de 2019 e tiveram dois filhos juntos, que nasceram em Vitória (ES). O convívio de anos com a língua fez com que Candice fale um português quase perfeito.

