Pabllo Vittar cantará na ONU em homenagem à Rainha Elizabeth

Pabllo Vittar é atração confirmada em um evento comemorativo em homenagem à Rainha Elizabeth II. A notícia foi divulgada pela cantora nesta terça-feira (18).

Vittar estava cumprindo agenda em festivais LGBTQ+ no exterior quando foi convocada pela Missão do Reino Unido para homenagear os 93 anos de Elizabeth II, que fez aniversário no dia 23 de abril.

A apresentação será um pocket show em um evento fechado e tem como foco a valorização da causa LGBTQ+.

“Pabllo Vittar fará pocket show hoje em evento fechado da ONU em Nova York, no United Nations Headquarters. Intitulado ‘The Queen’s Birthday Party’, o encontro traz a temática da “igualdade e inclusão” e comemora os 93 anos da Rainha Elizabeth II, além de trazer os 50 anos da revolução de Stonewall à tona”, informa a assessoria de imprensa da cantora.

No próximo final de semana, Vittar estará em Miami para a Parada do Orgulho LGBTQ+. Depois vai para Nova York para participar da celebração dos 50 anos dos protestos Stonewall.

Leia também: Milton Gonçalves processa Paulo Betti por racismo

+ O deslumbrante vestido que Sandy usou no casamento da prima

Vote e escolha as vencedoras do Prêmio CLAUDIA