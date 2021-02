Saiba quais serão as atrações do festival Pink Umbrellas 2021

O Pink Umbrellas terá sua segunda edição ainda neste mês desta vez realizada pelo músico Muepetmo e pela artista de multimídia Mirella Brandi. A primeira edição foi em abril do ano passado pela internet por conta da pandemia do coronavírus e contou com 70 artistas de diversas regiões do mundo como, China, México, Alemanha, Uruguai, Áustria, Taiwan e Brasil.

Para a nova edição em 2021, o evento será restrito a artistas brasileiros, em São Paulo. O grande desafio e diferencial dos dois produtores culturais (que nunca trabalharam juntos) será conclusão de toda a produção para web.

O evento, online e gratuito, será de 25 de fevereiro até 5 de abril de 2021, pela plataforma Twitch, O projeto cultural é contemplado pelo Edital PROAC Expresso Lei Aldir Blanc (Lei 14.017/2020), por meio do governo federal, governo do estado de São Paulo, secretaria de Cultura e Economia Criativa/PROAC. “Procuramos não chamar nenhum artista da edição passada para trazer novidades ao internauta. As apresentações serão surpresa e estamos animados para receber o público”, diz Muepetmo um dos curadores da ação.

Outra novidade é o Pink Fringe, em que duplas e um trio de artistas se apresentam à meia-noite das sextas-feiras e sábados, pela Twitch, horário considerado maldito pelos organizadores. A ideia é a mesma: reunir artistas de diferentes áreas e trajetórias para criar trabalhos inéditos, que explorem diferentes formatos, no intuito de mudar o lugar comum do outro.

A seleção de artistas do Pink Umbrellas SP começou em janeiro de 2021, a convocatória pública recebeu 324 inscrições de várias cidades do estado de São Paulo. Os artistas escolhidos foram: Acid Queiróz e Radio Cão, Ariadne Filipe, Carolina Sudati a.k.a. Translúcida/Bruta, Claudia Piassi e Edu Guimarães, Edvan Monteiro, Elisa Band, Igor Souza, Leandro Castro, Luci Savassa, monoclub, Pedro Galiza e Quebrantxy.

Já na programação do Pink Fringe estão: Alan Egedy, Alessandra Duarte, Estela Lapponi, Kátia Rozato, Luna Dy Cortes, Maurício de Oliveira, Meire D´Origem, Natália Nolli Sasso, Tadzio Veiga, Thaís de Almeida Prado, Vazo Vazio, Danny D. Weirdo, Vivi Barbosa.

Alguns spoilers de apresentações do último dia de evento: os jornalistas e artistas Ruy Filho e Patrícia Cividanes farão uma invasão crítica sobre os trabalhos apresentados, como uma resposta estética a essas obras, também em formato de vídeo-performance. A ideia é criar um espaço de reflexão, trocas e conexões.

Também está previsto o Pink Talks, programa de entrevistas mediado pelo músico Felipe Julián, conhecido como Craca Beat. Ele irá conversar com os artistas participantes e outras figuras do mundo da arte, para refletir sobre os rumos da arte contemporânea.

Diferente do festival do ano passado, os trabalhos serão apresentados no formato de mini temporadas. Aos domingos vai ao ar o podcast com uma conversa sem cortes e edição com cada um dos artistas que se apresentam na ação.

SERVIÇO:

Pink Umbrellas

Quando: 25 de fevereiro até 5 de abril, de quinta-feira a domingo

Como assistir: pelo canal da Twitch no link: www.twitch.tv/ pinkumbrellas2021.