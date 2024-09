3 looks modernos e estilosos com bolsa preta

Todo mundo precisa de uma bolsa preta! Parece exagero (e não deixa de ser), mas a versatilidade desse acessório permite seu uso no dia a dia e eleva qualquer visual. Seja para um look sofisticado, moderno ou criativo, a bolsa preta pode estar ali. Pensando nisso, separamos opções práticas e contemporâneas para você apostar.

Visual fácil com bolsa preta para o dia a dia

Já imaginou vestir camiseta, calça, bolsa, óculos, sapato e pronto: está requintada? Saiba que é bem possível. O segredo está na modelagem das peças: o caimento da blusa e do jeans precisa estar alinhado com seu corpo para ter esse resultado. Outro fator bastante importante é escolher itens clássicos, ao invés de vestir a tendência do momento.

Looks estilosos com bolsa preta

Contrastar elementos do vestuário é uma maneira fácil de ser estilosa. Mas como fazer isso? Imagine um look elegante, composto por um conjunto de alfaiataria e salto. Agora, substitua um dos elementos por algo mais descontraído, como a camiseta. Essa última versão se destaca por sair do convencional.

Continua após a publicidade

Produção moderna e sofisticada com bolsa preta

As linhas retas fazem toda a diferença. As composições com esse tipo de característica tendem a comunicar não apenas sofisticação, mas também contemporaneidade – com aquele ar futurístico –, especialmente se você apostar em cores neutras, como o preto.

Assine a newsletter de CLAUDIA

Receba seleções especiais de receitas, além das melhores dicas de amor & sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se abaixo para receber as nossas newsletters:

Receba a melhor curadoria de conteúdos de gastronomia de CLAUDIA COZINHA. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Receba as melhores dicas de relacionamento e sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Acompanhe o nosso Whatsapp

Quer receber as últimas notícias, receitas e matérias incríveis de CLAUDIA direto no seu celular? É só se inscrever aqui, no nosso canal no WhatsApp.

Acesse as notícias através de nosso app

Com o aplicativo de CLAUDIA, disponível para iOS e Android, você confere as edições impressas na íntegra, e ainda ganha acesso ilimitado ao conteúdo dos apps de todos os títulos Abril, como Veja e Superinteressante.