Fico em Casa: festival online tem line-up com mais de 70 artistas

Com a quarentena para combater o novo coronavírus, o Covid-19, muitos artistas têm feito campanhas e encontrado jeitos criativos para incentivarem as pessoas a ficarem em casa – evitando, assim, a propagação do vírus.

Uma das iniciativas é Festival Fico Em Casa BR. Criado com base em um evento português de mesmo nome, o festival tem como o objetivo unir diversos músicos e outros artistas brasileiros. A ideia é quebrar a sensação de distância gerada pelo isolamento comunitário através da internet.

De 24 a 27 de março serão mais de 60 apresentações únicas, em formatos inéditos e intimistas. Ao todo, serão mais de 40 horas de conteúdo. Entre o nomes que farão parte estão Daniela Mercury, Maria Gadú, Adriana Calcanhotto, Emicida, Dudu Nobre, entre outros.

Confira a programação: