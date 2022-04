Os looks mais icônicos das famosas no Carnaval 2022

Mesmo sendo adiado, o Carnaval 2022 foi celebrado com entusiasmo pelas celebridades. Com os desfiles acontecendo apenas em abril, os fãs do samba tiveram mais tempo para elaborar looks criativos – e as famosas realmente entregaram!

Leia também: Afinal, é ou não Carnaval? Entenda se blocos de rua estão liberados

O Carnaval carioca e também os desfiles em São Paulo contaram com a presença de fantasias e peças caprichadas. Sabrina Sato, Deborah Secco, Ingrid Silva e Viviane Araújo são alguns dos nomes que se destacaram. Confira abaixo alguns dos looks mais icônicos:

Sabrina Sato

Sempre surpreendendo, Sabrina Sato marcou presença no Sambódromo com um look cheio de brilho.

Ingrid Silva

A bailarina Ingrid Silva apareceu de surpresa no desfile da Acadêmicos do Salgueiro.

Deborah Secco

A atriz chamou a atenção no Rio de Janeiro com uma fantasia rosa e amarela de couro com direito a chicote.

Viviane Araújo

Grávida de cinco meses e feliz da vida, Vivianne Araújo desfilou pela Salgueiro e atraia olhares por onde passava.

Continua após a publicidade

Thelma Assis

Com um look cheio de brilho e recortes, Thelminha desfilou pela São Clemente.

Bianca Andrade

Com um look rosa monocromático, a influenciadora marcou presença no camarote Arpoador.

Natália Deodato

A ex-BBB foi convidada para desfilar pela Beija-Flor.

Brunna Gonçalves

Também presente no desfile da Beija-Flor, a dançarina foi destaque junto à Natália Deodato no carro alegórico “Escrevivências”, com as fantasias “Rainhas da Quebrada”.

Erika Januza

Erika Januza DEUSA demais fazendo sua estreia como rainha de bateria da Viradouro. Um verdadeiro espetáculo de mulher!!! 😍😍😍😍😍 #Globeleza pic.twitter.com/00wRrb1GR1 — Thallys Bruno Almeida (@ThallysBAlm) April 23, 2022

A atriz celebrou sua estreia como rainha de bateria da Viradouro.