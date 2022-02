Carnaval no sofá: seis lançamentos de séries para maratonar

Feriado em casa não precisa ser sinônimo de monotonia! Se a ideia é dar uma pausa da rotina e apenas relaxar, que tal aproveitar para se atualizar nas séries que estão fazendo sucesso nos streamings? Pegue a pipoca, se acomode no sofá e dê o play nestes seis lançamentos que são perfeitos para maratonar.

Netflix

Toy Boy

Uma das queridinhas do serviço, Toy Boy traz momentos quentes, tensão e personagens carismáticos na dose certa! A segunda temporada acaba de estrear, e – para não dar spoilers – podemos apenas dizer que não faltaram intrigas, mistérios e um final que deixou muita gente de boca aberta. Vamos ao enredo? A história segue o stripper Hugo Beltrán (Jesús Mosquera), que vive em Costa do Sol, na Espanha. Após uma noite de excessos, ele acorda em um barco ao lado de um corpo carbonizado, o marido da milionária Mararena Medida (Cristina Castaño), que é uma de suas amantes. 7 anos após ser preso, ele parte em busca de justiça.

Inventando Anna

Outro grande sucesso do streamming, a minissérie de Shonda Rhimes (Grey’s Anatomy), é baseada em uma história real e surpreendente. A trama acompanha a jornalista Vivian (Anna Chlumsky) enquanto ela investiga a misteriosa herdeira alemã Anna Delvey (Julia Garner). Depois de cinco anos de festas e luxos, descobre-se que, na verdade, Anna não só não era rica, como aplicou inúmeros golpes e enganou algumas das pessoas mais poderosas da alta sociedade de Nova York. Vivian, determinada a cobrir a história, passa a entrevistar a golpista e todos os que se envolveram com ela. Quer saber mais? A nossa colunista Ana Claudia Paixão te conta todos os detalhes – tanto do caso verídico, quanto da produção.

HBO Max

Euphoria

O último episódio da segunda temporada da série premiada acaba de chegar ao streaming, com críticas excelentes! Se você nunca assistiu, acredite, vale a pena – tanto pelo enredo, quanto pelas atuações excepcionais e visual icônico. A maquiagem, aliás, tem inspirado muita gente para o Carnaval. Na primeira temporada, Rue Bennett (Zendaya) é uma jovem de 17 anos que acaba de sair da reabilitação após sofrer uma overdose. Ela encontra apoio em uma nova amiga, Jules (Hunter Schafer), que acaba de se mudar para a cidade. Na segunda, ela precisa encontrar esperança enquanto tenta equilibrar as pressões do amor, perdas e vício.

Amazon Prime Video

The Marvelous Mrs. Maisel

A aguardada quarta temporada chegou em 18/02 com dois episódios por semana. Esta é a primeira vez em que a plataforma de streaming não disponibilizará a temporada completa logo de cara. Os novos capítulos abordam a revolução dos anos sessenta, com Midge finalmente encontrando um show que lhe proporciona total liberdade criativa. No entanto, o comprometimento profissional em excesso promete causar dramas pessoais irreparáveis.

Ainda não assistiu? Então vamos do princípio: a série a série segue Miriam “Midge” Maisel (Rachel Brosnahan), que vive com a família em um elegante apartamento em Manhattan. Um dia, ela vê a sua vida virar de cabeça para baixo quando o marido resolve deixá-la. A partir daí, ela descobre um talento para a comédia e resolve transformar o stand-up em profissão.

Operação Maré Negra

A série espanhola acompanha Nando (Aléx González), um boxeador que está passando por uma situação financeira complicada. Para conseguir dinheiro, ele aceita transportar toneladas de cocaína em um submarino através do oceano atlântico – uma jornada perigosa e cheia de percalços. O ator Bruno Gagliasso também integra o elenco.

Disney+





O Livro de Boba Fett

O último episódio da primeira temporada da série de spin-off acaba de ir ao ar! Ela traz para as telas Boba Fett (Temuera Morrison), o famoso anti-herói da trilogia original de Guerra nas Estrelas, em seus dias de caçador de recompensas junto do mercenário Fennec Shand (Ming-na Wen). Juntos, eles buscam impor sua autoridade em Tatooine coletando tributos de outros criminosos, até serem encurralados por outros assassinos que desejam comandar o território de Jabba The Hutt.