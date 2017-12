Looks em tons claros para as celebrações de fim de ano

Tardes mais longas do alto verão, pores do sol poéticos, tons neutros e peças fresquinhas. Acrescente amigos animados e suas festas de fim de ano estarão completas _e o Réveillon e o novo ano estão logo aí.

Vestidos

Para as apaixonadas por vestidos há opções desde o longo de tricô e sem mangas até o caftã de seda, com mangas de recorte trabalhado.

Leia mais: Looks de verão: acessórios incríveis para levar na mala de viagem

Tops e regatas

As mais descoladas podem apostar no top e na regata para as festas de fim de ano. Peças de tricô em tons de areia ou de algodão, no tradicional branco, são uma opção.

Leia mais: Minissaia floral: elegância e conforto para os dias quentes

Maiôs e body

Engana-se quem pensa que maiôs funcionam apenas como traje de banho. A peça também cai muito bem no dia a dia, inclusive para ser usada em celebrações. Maiôs e bodies ajudam a definir a silhueta e traz elegância ao look.

Leia mais: Saídas de praia: shorts, saias e vestidos para a mala de verão