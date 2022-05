Operação rosto uniforme e livre de manchas

Você já reparou que tudo o que vivemos ao longo dos anos nos marca de alguma forma? Uma viagem, um grande amor, o nascimento dos filhos ou aquela promoção no trabalho, por exemplo, ficam registrados na memória e podem nos trazer ótimas recordações.

A maturidade, no entanto, também deixa lá suas marcas na nossa pele, especialmente no rosto – a área mais exposta à radiação solar.

Lembra aquele verão em que você curtiu a praia como se não houvesse amanhã e tomou sol durante todo o dia sem a devida proteção? Pois é… esse excesso deixou marcas escurecidas na pele da face. E se no ano seguinte, e no outro, você continuou se descuidando, mais e mais sinais foram se acumulando. O resultado você percebe naquelas manchas no seu rosto.

E não é apenas a exposição solar sem proteção que provoca essas marcas escurecidas na pele, não. Alterações hormonais, como ocorrem na gravidez e no pós-parto, e tratamento para acne também deixam sinais na pele madura. Basta fazer o teste e se olhar bem de perto no espelho para notar que seu rosto apresenta manchinhas aqui e ali e já não tem a tonalidade uniforme como na juventude.

Marcas escuras por quê?

As manchas no rosto são resultado da hipercromia, ou seja, a formação excessiva de melanina, uma proteína produzida pelas células chamadas melanócitos e que é responsável pela pigmentação da pele. Esse processo é desencadeado por diversos fatores, como:

Exposição ao sol – os raios UVB estimulam a produção de melanina, que bronzeia a pele. Porém, quando você fica excessivamente exposta ao sol sem proteção, a produção do pigmento se torna descontrolada e irregular, provocando as manchas na pele.

Alteração hormonal – sim, os hormônios interferem não só em nosso humor, mas também no funcionamento do nosso organismo, com impactos, inclusive, na pele. Na gravidez e após o parto, por exemplo, entra em cena o hormônio melanotrófico, que acelera a produção de melanina. É por isso que surgem as manchas no rosto, e os mamilos e a virilha escurecem.

Pós-tratamento de acne – as marcas escuras surgem porque a região tratada fica sensibilizada e mais suscetível aos danos causados pela radiação solar. Além disso, o próprio processo inflamatório da pele, seja ele provocado pela acne ou por alguma outra lesão cutânea, pode desencadear o estímulo na produção de melanina.

A pele madura registra o histórico de todos esses processos vividos ao longo dos anos, que ficam marcados, literalmente, no nosso rosto.

Operação pele uniforme, ativar!

Você foi fazer seu skincare diário, se olhou com atenção no espelho e percebeu marcas escurecidas no seu rosto? Calma, calma, já é possível reverter esse quadro! Por meio de inovação, ciência e tecnologia de ponta, NIVEA desenvolveu a linha CELLULAR LUMINOUS630® ANTISPOT, que conta com dois produtos altamente eficazes para uma pele mais uniforme: NIVEA LUMINOUS630® ANTISPOT Sérum e NIVEA LUMINOUS630® ANTISPOT Fluido Preventivo FPS 50.

LUMINOUS630: o ingrediente poderoso

Resultado de dez anos de pesquisa, LUMINOUS630 é um ativo exclusivo e patenteado por NIVEA que age em nível celular no equilíbrio da produção de melanina e possui dupla ação: atua nas marcas existentes para clareá-las e reduzir seu tamanho e previne o aparecimento de outras. Indicado para todos os tipos e tons de pele, o ingrediente oferece resultados visíveis em quatro semanas. E, a partir de oito semanas de uso diário e contínuo, diminui a intensidade das marcas em até 50%.

Mas, para alcançar esse resultado, lembre-se de que é importante o uso contínuo dos produtos da forma indicada no passo a passo abaixo, combinado?

2 passos para um rosto livre de marcas escurecidas

Passo 1: pela manhã, depois de higienizar bem a pele, aplique NIVEA Luminous630® Antispot Sérum e, em seguida, passe NIVEA Luminous630® Antispot Fluido Preventivo FPS 50.

Passo 2: à noite, depois de limpar o rosto para remover poluição, maquiagem e outras impurezas, reaplique NIVEA Luminous630® Antispot Sérum.