Lily Collins chama atenção com vestido de látex para o MTV Movie Awards

O MTV Movie Awards 2020, que aconteceu neste domingo (6), precisou ser adaptado para a nova realidade em que estamos vivendo devido às restrições da pandemia do coronavírus. Por isso, ao invés da premiação tradicional, a edição desse ano foi uma homenagem aos “melhores de todos os tempos”, premiando os destaques da televisão e do cinema dos anos 1980 até os dias atuais.

Mesmo com as mudanças, a premiação teve um tapete vermelho tradicional com várias famosas. Boa parte delas escolheu looks na cor preta. Lily Collins foi uma delas e chamou atenção com um vestido justo de látex.

O modelo foi desenhado pelo designer Anthony Vaccarello para a Saint Laurent. A peça com decote de modelagem de coração, alças grossas, comprimento midi e barra com leves babados faz parte da coleção de outono/inverno 2020 da grife e custa 2.765 euros, cerca de 17 mil reais.

O styling da protagonista de Emily em Paris foi feito por Rob Zangardi e Mariel Haenn, que escolheram um salto preto também Saint Laurent e joias Cartier para completar o look. Para a maquiagem, feita por Fiona Stiles, a atriz escolheu tons bem neutra e a aposta para os cabelos foi um rabo de cavalo baixo. A beleza mais básica ajudou a deixar toda a atenção voltada ao vestido.

Os internautas elogiaram a produção da atriz e alguns chegaram a comparar o vestido com o figurino de Mortícia Addams, da Família Addams.

Anyone else getting Morticia Addams vibes? 😍 https://t.co/O7BKtvWCtm — POPSUGAR UK (@POPSUGARUK) December 7, 2020 Continua após a publicidade

What do we think of this much sexier Saint Laurent Fall 2020 RTW look from #EmilyInParis & #Mank star Lily Collins at the #MTVAwards? I’m a fan but wish there was a red lip. -T pic.twitter.com/tZacB7WMZG — The Fashion Forward Friends (@FWDFriends) December 6, 2020

Na premiação, Lily apresentou o prêmio de “Separação mais dolorosa de todos os tempos”. Os vencedores foram Jason Segel e Kristen Bell no filme Ressaca de Amor, de 2008.

🗣 ‘Forgetting Sarah Marshall’ is a CLASSIC🗣 @jasonsegel and @KristenBell accepted the Heartbreaking Break-Up award at #MTVAwards: Greatest of All Time 💔💔💔 pic.twitter.com/iJ1FOpdpFU — Movie & TV Awards (@MTVAwards) December 7, 2020

O que é mieloma múltiplo e como tratá-lo