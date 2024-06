Crocs: 8 looks estilosos para aderir à tendência confortável

Confortáveis e polêmicos, os Crocs estão de volta no mundo da moda, com cada vez mais pessoas buscando levar o calçado de borracha para além do lar e incorporando em looks estilosos.

Por ser conhecido por seu material confortável, os Crocs são muitas vezes associados aos momentos de ‘preguiça’, mas eles escondem um grande potencial, com novos modelos que vão além do clássico e sua capacidade de personalização.

Por isso, selecionamos 8 looks com Crocs para aderir à tendência no conforto, confira:

8 inspirações de looks com Crocs

Padronagens com Crocs simples

O calçado nem sempre precisa ser o destaque do look, especialmente para quem tá começando a apostar no Crocs como item fashion. Invista em peças que se destaquem do calçado, como peças com padronagens ousadas em cores fortes e gritantes, como o roxo, vermelho e azul.

Já para incorporar os Crocs, uma boa pedida é utilizar a peça clássica em preto com uma pequena plataforma, que traz elegância ao look, e personalizar com uma corrente chunky prateada nas alças para dar um ar grunge.

Jeans com Crocs de plataforma

Para looks mais urbanos e confortáveis, um Crocs em formato de sandália com plataforma em cores pastéis é uma pedida romântica e fresca para a composição, podendo decorar com alguns charms minimalistas.

Continua após a publicidade

Combine o calçado com uma calça jeans com lavagem clara e corte mom e, também, para dar uma pitada de textura, utilize uma regata ou blusa que determine a silhueta do corpo com listras em preto e branco.

Saia jeans com Crocs chunky

Entre os modelos favoritos das fashionistas estão os Crocs com plataforma ou salto chunky – ou seja, um pouco mais grosso – sendo a opção perfeita para quem busca criar um look casual e com pegadas do street style. O calçado ainda é perfeito quando pareado com uma saia jeans midi e uma baby tee ou cropped da mesma cor do sapato.

Por fim, não deixe de apostar em acessórios que chamem a atenção para a parte de cima, como óculos de sol e brincos de argola prateados.

Elegância com Crocs maximalistas

E quem disse que não podemos ter looks elegantes usando Crocs? A chave é manter as cores na paleta de neutros, portanto, uma saia plissada em tons terrosos junto de um suéter de tricô branco são os itens perfeitos para começar. Os acessórios também fazem a diferença, podendo utilizar cintos dourados maximalistas para criar um ponto focal no look e, também, uma bolsa simples e confortável.

Já no calçado, utilize um dos clássicos ou, também, um com plataforma grossa em uma cor clara, como creme ou branco. O maximalismo entra a partir dos acessórios do Crocs. Invista em alças coloridas ou com padronagens ousadas, como o tie dye, e complemente com diversos charms chamativos nos furos principais do Crocs, deixando pouco espaço vazio.

Continua após a publicidade

Crocs com conjunto de alfaiataria

A alfaiataria pode ser a escolha ideal para quem quer trazer os Crocs de maneira elegante e profissional. Invista em um conjunto de alfaiataria com corte reto e oversized, podendo apostar desde cores claras para um estilo minimalista ou, também, escuras para composições mais sérias. Para definir a silhueta, é interessante apostar em um cinto por cima do blazer.

Os Crocs ideais para este look são aqueles que se fundem com facilidade ao resto das peças, portanto, aposte em modelos com cores semelhantes ou iguais ao do conjunto vestido, com uma plataforma chunky para elevar o look. Em casos de looks mais minimalistas, priorize limitar a quantidade de acessórios adicionados ao calçado de borracha.

Crochê com Crocs de plataforma

Não é de hoje que peças em crochê ou técnicas a mão tornam um look muito mais delicado e, por sua vez, trazem uma sensação de esforço e natureza. Um conjunto de crochê em cores neutras, pareado a um Crocs de plataforma na mesma cor, criam uma composição natural e romântica. Caso você queira dar um toque a mais de sua personalidade, adicione acessórios em 3D ao calçado e invista em brincos grossos.

Estilo retrô com Crocs

O estilo retrô está em alta na moda, e ele pode caminhar de lado ao calçado do momento! As pantalonas de linho coloridas são a peça ideal para criar um ponto focal na composição, além de serem perfeitas para trazer personalidade e força ao look. Aposte em parear a peça com uma blusa social cropped, que apesar de trazer o peso da elegância, dá uma quebra grunge ao look, especialmente quando sobreposta a um top de renda preto.

Finalize incorporando seu modelo favorito do calçado em preto, seja com plataforma ou com finalização grossa, e adicione alguns adereços. Para um look mais urbano e streetstyle, adicione um par de óculos de sol quadrados.

Continua após a publicidade

Romance com Crocs

Quem disse que Crocs não pode ser romântico? Um suéter com listras vermelhas combinado com uma bermuda jeans e meias com pequenos corações podem criar um look casual e romântico, especialmente quando complementados pela sandália com plataformas e charms românticos e em tonalidades vermelhas.

Para os acessórios, invista em lenços vermelhos e uma bolsa chamativa na mesma cor.

Os nossos modelos favoritos de Crocs

Para quem está começando a apostar no universo dos Crocs para looks estilosos, montamos uma seleção com os nossos modelos favoritos que prometem unir conforto à moda. Veja:

Assine a newsletter de CLAUDIA

Receba seleções especiais de receitas, além das melhores dicas de amor & sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se abaixo para receber as nossas newsletters:

Continua após a publicidade

Receba a melhor curadoria de conteúdos de gastronomia de CLAUDIA COZINHA. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Receba as melhores dicas de relacionamento e sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Acompanhe o nosso Whatsapp

Quer receber as últimas notícias, receitas e matérias incríveis de CLAUDIA direto no seu celular? É só se inscrever aqui, no nosso canal no WhatsApp.

Acesse as notícias através de nosso app

Com o aplicativo de CLAUDIA, disponível para iOS e Android, você confere as edições impressas na íntegra, e ainda ganha acesso ilimitado ao conteúdo dos apps de todos os títulos Abril, como Veja, Superinteressante e Capricho.