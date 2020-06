Laura Neiva e Chay Suede são sucesso na TV e na moda

Laura Neiva e Chay Suede são os últimos escolhidos pelo editor de moda de CLAUDIA, Fabio Ishimoto, para serem homenageados no mês dos namorados. O casal, que está junto entre idas e vindas desde 2015, quando se conheceu nas gravações um filme, hoje tem uma filha de 5 meses chamada Maria e, além de fazerem sucesso na TV e cinema, são sempre vistos em desfiles e campanhas de marcas de moda famosas nacionais e internacionais.

Laura, de 26 anos, foi descoberta em 2007 no Orkut, quando produtores procuravam por uma atriz para o filme À Deriva. Na época com 14 anos, ela foi escalada para o papel principal do longa que foi exibido no Festival de Cannes em 2009 e contracenou com grandes nomes do cinema brasileiro, como Débora Bloch. A partir desse primeiro trabalho, Laura passou a estrelar diversos filmes e também chamou atenção da indústria da moda e acabou virando garota propaganda de grandes marcas brasileiras, como Corello e Fillity. Em 2013, foi contratada pela Rede Globo para a novela Saramandaia, desde então, participou de várias produções da emissora e chegou até a apresentar um quadro do Fantástico.

Laura e Chay se conheceram em 2014, quando contracenaram no filme Jonas, que foi ao ar no ano seguinte. Só depois da estreia os atores assumiram o relacionamento. Na época, Chay, de 27 anos, já era bem conhecido pelo público. Ele ficou famoso depois de participar do reality show musical Ídolos e fazer parte da novela e banda Rebeldes, a versão brasileira da mexicana RBD, um sucesso entre as adolescentes. Um ano após deixar a banda, em 2013, já foi contratado pela Globo e escalado para viver a primeira fase do protagonista da novela Império.

Apesar de terem estilos mais básicos, Laura e Chay adoram moda e são superestilosos. A atriz foi convidada em 2012 por Karl Lagerfeld para fazer parte do grupo seleto de “Friends of the house” da Chanel. Apenas duas brasileiras fazem parte desse grupo, do qual fazem parte famosas como Kristen Stewart e Keira Knightley. “Isso significa que ela pode vestir peças exclusivas da grife em eventos, atuar como embaixadora e ter acesso aos desfiles. Ela veste peças da marca com frequência, mas também investe em looks mais simples e casuais”, explica Fabio Ishimoto.

Continua após a publicidade

Laura é um verdadeiro exemplo de que não é necessário de muito para estar estilosa e elegante. Mesmo para os grandes eventos, prefere padronagens mais neutras e não é muito fã de saltos. Seu tipo de look preferido é calça jeans skinny, camisa e All Star.

O estilo de Chay combina muito com o da esposa. Básico, ele adora produções monocromáticas, especialmente em tons mais escuros. Calças skinny, camisetas básicas, camisas amplas e jaquetas são as peças mais presentes no seu guarda-roupa. “Ele varia bastante nos looks e não tem receio de incluir acessórios nas produções, como pulseiras, anéis, bolsas, chapéus. Isso tudo dá mais personalidade”, diz Fabio.

O pedido de casamento foi feito por Chay no palco do programa Amor e Sexo, em 2017, e a cerimônia foi marcada para dezembro de 2018. Depois de um breve término alguns meses antes da festa, eles decidiram atrasar um pouco a celebração, que ocorreu em fevereiro de 2019. A cerimônia e a festa aconteceram em uma casa no bairro de Pinheiros, em São Paulo. Para o dia especial, Laura usou vestido da estilista Emanuele Junqueira bem fluido com saia de tule, detalhes de renda e decote profundo. O look foi feito sob medida para a atriz. “Chay usou um costume com camisa de linho também feito sob medida pela Handred, marca pela qual Laura desfilou grávida de 7 meses no SPFW. Ambos os looks eram belos e super apropriados para o casamento ao ar livre”, afirmou o editor de moda.

Para comparecerem juntos ao SPFW de 2019, dois meses depois de anunciarem a gravidez, o casal elegeu looks coordenados, com uma das peças preferidas de Laura, a camisa de botões. O tom de vermelho vibrante deixou a peça clássica mais moderna. Chay escolheu combinar a camisa com botões abertos e mangas dobradas com calça jeans clara e tênis, além de sua clássica corrente no pesçoco, dando um toque despojado ao look. “A cintura alta da saia de Laura usada com sandálias de salto alto deixou a produção sexy, mas equilibrada”, explicou Fabio.

Continua após a publicidade

Os looks all black são um clássico no guarda-roupas de Chay. Para a estreia de seu filme “Minha Fama de Mau”, em que interpreta Erasmo Carlos, escolheu uma calça slim preta combinada com uma camisa de modelagem mais solta. A diferença de proporções tornou a produção mais interessante. Já Laura, vestiu look completo Chanel. O tweed, tecido icônico da marca, estava presente na blusa com mangas bufantes e laço e na bolsa coordenadas. Para Fabio, apesar de clássico, o conjunto ficou mais jovial com o uso de um short ao invés da saia.

No Brazil Foundation 2018, um evento de gala beneficente, a escolha da atriz foi inteira Chanel. “O look é composto por um conjunto de saia longa e top cropped de lã e bordados. O detalhe da barriga de fora com cabelos e make simples deixaram a atriz cool”, diz o editor de moda.

Para o Lollapalooza 2019, o casal mostrou sintonia e apostou em produções com cara de festival de música. Laura combinou o top cropped e a calça de couro com um coturno preto, perfeito para eventos ao ar livre. Já Chay mais uma vez escolheu peças em tons escuros, com camiseta básica e uma calça mais larga e confortável. O toque fashionista ficou para o detalhe da meia preta aparente com um tênis branco contrastando com o resto da produção all black.

Continua após a publicidade