Ellen Degeneres e Portia de Rossi têm estilos que se complementam

A humorista Ellen DeGeneres, 62 anos, e a atriz Portia de Rossi, 47 anos, são um dos casais mais queridos de Hollywood. Referências na luta dos direitos das pessoas LGBTQIA+ nos Estados Unidos, não foi sempre que o casal foi tão amado pelo público. Ellen, que já era famosa quando falou pela primeira vez sobre sua orientação sexual, viu algumas portas se fecharem em sua carreira devido à isso. Portia, por sua vez, também temia perder oportunidades em Hollywood e, por muitos anos, evitou falar sobre o assunto abertamente.

“Sim, eu sou gay”. Foi com essa frase que Ellen falou pela primeira vez sobre sua orientação sexual em uma entrevista para a revista Time, em 1997. A afirmação, na época, causou alvoroço e fez com que a humorista tivesse lidar com um país ainda mais homofóbico do que é hoje. Antes disso, ela havia se declarado lésbica em um episódio de seu sitcom Ellen, que ficou no ar por menos de um ano depois disso, mesmo com todo o sucesso. Não é algo falado abertamente, mas acredita-se que o cancelamento do show teve a ver com a afirmação da humorista, que não foi bem vista pelos diretores da atração.

Depois de alguns anos longe da televisão, em 2001, Ellen voltou e, em 2003, lançou o The Ellen DeGeneres Show, um dos talkshows mais bem-sucedidos do mundo e que está no ar até hoje. Desde então, a apresentadora se destaca por papéis em filmes – foi, inclusive, a primeira mulher a vencer um prêmio por uma dublagem quando fez Dory em Procurando Nemo –, participações em programas e por seu papel ativo também na luta pela preservação do meio ambiente.

Na época de estreia do The Ellen Show, ela já estava se relacionando com a atual esposa. Em entrevistas, Portia contou que conheceu Ellen em 2000, quando atuava no seriado Ally McBeal, e foi amor à primeira vista, mas levou quase 4 anos para expor de seus sentimentos para a apresentadora, pois não havia falado sobre sua orientação sexual para ninguém até então.

Mesmo que completamente diferentes em se tratando de estilo, elas se complementam harmonicamente em suas aparições públicas. De acordo com o editor de moda de CLAUDIA, Fabio Ishimoto, as produções de Ellen, ainda que básicas, são sempre muito pensadas. “Ela não segue o estilo clássico da maioria das mulheres para os eventos formais, com vestidos longos. Ellen é famosa por usas somente calças e já declarou amar moda. Com certeza escolhe com cuidado os looks que veste”, explica.

A humorista, inclusive, lançou em 2015 a ED, marca de roupas sem gênero e decoração. Na época, ela contou que a ideia surgiu pela dificuldade de encontrar peças que traduzissem seu estilo agênero – como ela mesma definiu. “Estamos aprendendo muito sobre gênero, sexualidade e fluidez, e eu acho que isso tem de se misturar e espalhar para o mundo da moda”, contou a apresentadora ao Refinery 29. Com esse objetivo em mente, Ellen apostou em itens que fogem ao binarismo de gênero, ou seja, não tendem para o que é considerado esteticamente masculino ou feminino.

Já Portia varia muito suas escolhas. Ama peças glamurosas, vestidos longos com muito brilho, mas muitas vezes também opta por calças e peças consideradas esteticamente masculinas. “Portia define seu estilo como ‘esquizofrênico’, por mudar constantemente. Ela pode usar vestidos glamurosos em um dia e no seguinte optar por camisetas surradas”, diz Fabio.

Ellen e Portia se casaram em 2008, com uma festa íntima em sua casa na Califórnia, com apenas 19 convidados. Para a ocasião, ambas elegeram looks do estilista norte-americano Zac Posen. Portia usou um vestido rosa claro – quase branco – com frente única e saia volumosa de tule e Ellen camisa, colete e calça brancas. “O designer certamente respeitou o estilo pessoal de cada uma e as deixou impecáveis para a ocasião”, afirma Fabio. A cerimônia ocorreu no mesmo ano em que o casamento homoafetivo foi legalizado no estado da Califórnia e, dois anos depois, Portia – que, na verdade, se chamava Amanda Lee Rogers antes de escolher o nome artístico – aderiu ao sobrenome DeGeneres.

Este look de Portia mostra que ela é realmente uma metamorfose quando se trata de moda, como ela bmesma se definiu. Para o Globo de Ouro desse ano, ela fugiu dos clássicos vestidos de gala e optou por uma versão clássica com corte slim de um terno preto, usado com camisa branca, gravata e scarpins. O cabelo moderno em um topete trouxe ainda mais personalidade à produção. Combinando com a esposa, Ellen escolheu calça e blazers pretos com bastante brilho e sapatos baixos.

“No People Choice Awards de 2015, Ellen e Portia apareceram estilosas e esbanjando confiança”, afirma Fabio. Para a premiação, a apresentadora manteve-se bem fiel ao seu estilo, com peças básicas e em tons neutros, que são seus preferidos (especialmente branco). Já a atriz escolheu um macacão do estilista Zuhair Murad com recortes geométricos e decote profundo que tornou o look sexy, mas elegante.

Vestindo Stella McCartney, uma de suas designers favoritas, Ellen lançou sua Ellen Fund, fundação que cuida de espécies em perigo de extinção ao redor do mundo. A fundação foi um presente de Portia para Ellen em seu aniversário de 60 anos, focando inicialmente no cuidado de gorilas. O look básico e monocromático ficou mais interessante com a jaqueta bomber bicolor – esportiva, mas elegante, como a humorista ama. “Já Portia vestiu um look arrasador, com blusa cropped e calça metalizadas e scarpins. Nem sempre o casal está no mesmo mood e os looks refletem isso sem que seja um problema”, diz o editor de moda.

No People Choice Awards de 2016, Ellen e Portia apareceram combinando em preto e branco. Básica como sempre, Ellen conseguiu inovar nas peças de alfaiataria e, ao invés da clássica camisa, optou por um suéter preto de gola alta. Portia também seguiu a linha monocromática, com uma combinação inovadora de vestido longo com calça por baixo. Para arrematar e trazer ainda mais glamour, a atriz escolheu um cinto de metal.