Ativismo e estilo definem o casal Taís Araújo e Lázaro Ramos

Considerados um dos casais mais poderosos da televisão brasileira, Taís Araújo e Lázaro Ramos, juntos há mais de 15 anos, deixaram de ser apenas atores há muito tempo. Hoje, ela se destaca no ativismo pelo movimento negro e ele na escrita e direção de cinema, além de em várias outras ocupações. O casal ganhou reconhecimento internacional pelo sucesso que conquistaram em todo o Brasil. Eles se conheceram em 2004 nos bastidores da Rede Globo e hoje tem dois filhos, João Vicente, de 8 anos, e Maria Antonia, de 4. Taís e Lázaro são os segundos escolhidos para ter seu estilo, que é descomplicado e parece ornar sem esforço, comentado pelo editor de moda de CLAUDIA, Fabio Ishimoto. Durante o mês de junho, ele destrinchará o estilo de casais famosos semanalmente.

Taís Araújo, de 41 anos, nasceu no Rio de Janeiro e se formou em Jornalismo, mas nunca exerceu a profissão porque, desde os 16, é apaixonada por atuar. Seu primeiro trabalho na TV foi na extinta TV Manchete, em 1995. Dois anos depois, Taís foi convidada para ir para a Rede Globo, onde trabalha até hoje. Na emissora fez inúmeros trabalhos como atriz e, mais recentemente, passou também a apresentar do reality show musical PopStar.

Depois de alguns ataques racistas sofridos na internet, Taís passou a expor mais publicamente seu lado ativista e defensor dos movimentos negro e feminista. Hoje, ela é uma referências nas defesas das pessoas negras no Brasil. Em 2017, ela e Lázaro venceram o prêmio MIPAD (Most Influential People of Africa Descent), que homenageia as 100 personalidades negras mais influentes do mundo. No mesmo ano, Taís foi nomeada como Defensora dos Direitos das Mulheres Megras pela ONU Mulheres Brasil. Em várias entrevistas a atriz também fala sobre os desafios de criar crianças negras em um país tão racista como o Brasil. Foi, inclusive, convidada para gravar um TEDx sobre o assunto.

Em termos de estilo, Taís passou a chamar ainda mais atenção depois que assumiu o PopStar. “Seu estilo é eclético e ousado. Ela tem buscado produções diferenciadas, apostando em silhuetas mais diferentes e cores impactantes”, explica Fabio Ishimoto. Outro ponto que passou a chamar muita atenção na atriz é a escolha de tranças como as box braids e nagô nos cabelos.

Continua após a publicidade

Continua após a publicidade

Já Lázaro, também de 41 anos, tem um estilo mais básico. “Ele segue um estilo mais sóbrio, dando preferência a uma alfaiataria bem cortada e cartela de cores neutras em eventos mais formais e abusando de cores e estampas em aparições no dia a dia”, afirma o editor de moda. Nascido em Salvador, ele trabalha com teatro desde os 10 anos e depois seguiu para o cinema antes de chegar à televisão.

Com 23 anos, Lázaro conseguiu seu primeiro papel como protagonista, no filme Madame Satã, e logo depois foi contratado pela Rede Globo, onde trabalhou em diversas novelas e programas de TV, como a série Mister Brau, onde atua ao lado da esposa Taís. Desde jovem, o ator também trabalha como escritor e já lançou alguns livros infantis, onde fala de maneira leve sobre temas como racismo, buscando aproximar crianças negras de sua ancestralidade africana. O último trabalho do casal junto o videoclipe da música Ombrim, do Projota, que Lázaro dirigiu e também atuou ao lado de Taís.

Confira cinco das melhores produções do casal escolhidas por Fabio Ishimoto:

“Lázaro elegeu costume de corte slim e gravata fina, que trouxe modernidade ao look. Taís usou vestido midi de micropaetês e acessórios com brilho, mas os cabelos soltos e volumosos foram o foco principal da produção, deixando-a ainda mais deslumbrante”, diz Fabio. As produções de gala foram as escolhidas para o prêmio de Homem do Ano da revista GQ, em 2017. Na época, Lázaro venceu na categoria de literatura por seu livro Na Minha Pele, em que divide episódios de sua vida como homem negro e também fala sobre questões raciais.

Continua após a publicidade

Para uma ida ao teatro com os filhos, Taís e Lázaro mostraram que sabem ser estilosos e, mesmo assim, básicos. Ambos de jeans e tênis, escolheram partes de cima mais coloridas para deixar a produção mais interessante.

No mesmo ano, Taís e Lázaro foram a Nova Iorque para receber o prêmio MIAD, que reconheceu as pessoas negras mais influentes do mundo com menos de 40 anos. Estavam presentes no mesmo evento, a autora Chimamanda Ngozi Adichie, Beyoncé e outra brasileira, Adriana Barbosa, que criou a Feira Preta. Para a ocasião importante, Lázaro optou por um terno clássico azul, e Taís escolheu um vestido Burberry branco de tule. “Os detalhes de renda chamam atenção pela transparência discreta, mas foi principalmente o penteado com tranças que trouxe destaque e força à imagem da atriz”, afirma o editor de moda.

Em 2019, o casal trabalhou mais uma vez juntos, dessa vez dublando a animação “Um Espião Animal”, da Disney. Na estreia, apostaram em produções casuais e elegantes. “O vestido mídi estampado de mix de estampas e padronagens usado com sandálias de salto pesado e cabelos presos estava super adequado ao evento, assim como o traje de Lázaro, com casaco usado aberto sobre o look all black”.

Continua após a publicidade

Desta vez sozinha, Taís compareceu ao American Film Institute Life Achievement Award Gala, um prêmio que homenageia anualmente uma pessoa que contribuiu para enriquecer a cultura norte-americana. Desta vez, o homenageado foi Denzel Washington. Deslumbrante com um vestigo longo estampado e bordado com paetês, a atriz foi uma das mais bem vestidas do evento. A maquiagem com batom combinando com o vestido e o cabelo solto natural deixaram tudo ainda mais elegante.