Kelly Rutherford: conheça o estilo elegante e descolado da atriz

Kelly Rutherford é destaque nas redes sociais por seu estilo elegante e descolado. A atriz, que brilha em séries de sucesso desde a década de 1990, é também estrela na moda. Mesmo com a agenda lotada, sobra tempo para compartilhar semanalmente fotos tiradas em seu espelho – e elas chamaram a atenção dos internautas. Você confere mais sobre o seu visual neste Roube o Look.

Kelly Rutherford chama atenção nas redes sociais com fotos no espelho

Se você faz parte da geração X, conhece Kelly Rutherford como Megan Lewis, em Melrose Place. Agora, se for um millennial, a loira será para sempre Lily Van Der Woodsen, a mãe fabulosa de Serena Van Der Woodsen, em Gossip Girl. Mas se você é um seguidor dedicado da moda, reconhecerá Rutherford como a estrela da primeira fila favorita da moda para tirar selfies.

Não é exagero dizer que a famosa atravessa gerações e ocupa diversos lugares na mídia. Ela participou de produções que encantam a família toda, além de ser um ícone fashion para tantas pessoas apaixonadas pelo estilo elegante, mas nada monótono, da atriz.

Kelly Rutherford com jaqueta e saia de couro

Sem precisar abandonar a sofisticação ou criatividade, ela aposta em composições que mesclam esses dois universos. A produção de jaqueta e saia de couro, meia-calça, bolsa e mocassim não deixa negar. Tudo isso é feito graças a característica da atriz de usar itens clássicos em conjunto com outros mais inovadores.

Kelly Rutherford aposta em visual descolado

As proporções inesperadas, com saias volumosas e casacos soltinhos, quebram o jeito tradicional de vestir os modelos, o que colabora não só para criar looks surpreendentes, como também demonstrar a autenticidade da atriz por meio da moda.

E ela faz isso tudo principalmente com tons neutros, equilibrando os elementos do visual e comunicando a elegância que lhe é característica. Essa questão é fundamental para que as peças conversem entre si, mas não fiquem presas ao mesmo modo de usar de sempre.

Por aqui, não falta amor pelo estilo da atriz!

