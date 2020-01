Iza lembra modelo icônico da Melissa dos anos 2000 em foto criança

Mais uma vez, Iza abalou a internet com uma foto. Só que, dessa vez, o motivo não foi um clique babadeiro, mas uma imagem com tom nostálgico. No Instagram, a cantora publicou um clique dela aos 11 anos, vestindo o que marcou a infância de muitas meninas: uma Melissa popular dos anos 2000.

Na imagem compartilhada na rede social, Iza aparece com um look bem junino e com o que tem sido sua marca oficial: o cabelo trançado. “Cês também amam festa junina?! Eu tinha 11 anos nessa época e morava em Natal. Minhas tranças já estavam lá!”, escreveu a cantora na legenda. Só que foi no final que ela deixou a brecha para a enxurrada de comentários sobre o assunto. “Ps: quem também tinha essa sandália?”.

O modelo transparente, muito semelhante a atual Melissa Aranha só que com o detalhe de uma plataforma contínua, ganhou espaço em muitas respostas que a cantora recebeu. Pelo visto, as meninas não só gostavam da peça como tinham um estilo diferente de usar. Elas apostavam na combinação da sandália com meias de diferentes cores e também nos diversos tons do próprio sapato.

“Eu usava a minha com meia 3/4 colorida e saia (de pregas) da Sabrina”, escreveu uma seguidora. Logo em baixo, a própria Iza comentou em letras maiúsculas para não deixar dúvida de que também era o estilo dela: “EXATAMENTE”.

E adivinha só quem também entrou na brincadeira? A própria Melissa. Também em um comentário na foto, o perfil oficial da marca escreveu: “Ai Iza, só quem viveu sabe”, com emojis de estrelas e uma carinha com corações.

Outro fato que também chamou a atenção de quem se deparou com a foto da cantora no feed foi a sua altura. “Onze anos, mas tu era gigante”, comentou uma seguidora. “11 e já tinha 1,80m”, escreveu outra. Rainha da interação, Iza respondeu às duas manifestações. Para a primeira, ela disse que odiava o seu tamanho nessa época. Já para a segunda, ela comentou alguns emojis de risada logo após afirmar que realmente era muito alta. Atualmente, ela tem 1,76 de altura.