11 produtos lindos de moda e beleza para presentear no Natal

Aproveite a época de festas para investir em peças especiais e edições comemorativas. De tão lindos, são produtos que já seduzem pela apresentação. Seria um pecado guardá-los na gaveta.

Casa de boneca

A encantadora bolsa LV Blooming, Louis Vuitton (preço sob consulta), revisita o modelo Capucines BB. A diferença está nas flores miúdas de couro aplicadas à mão para celebrar a primavera. Com a mesma pegada delicada, a paleta Sugar Peach (299 reais), composta por blushes e iluminador, tem aroma de pêssego e brilho sutil – detalhes que são marca registrada da Too Faced.

Faça um pedido

Olhar para o céu, ver uma estrela cadente e pensar naquilo que você tanto deseja que se realize. O ritual inspirou a coleção de fim de ano Celestial Style, de Pandora, com anel e bracelete brilhantes (299 reais e 495 reais respectivamente). O cintilar dos astros também aparece na linha de Natal Starring You, da M.A.C Cosmetics. Destaque para o batom com desenhos talhados na bala (109 reais), a sombra de textura aveludada (125 reais) e o iluminador (189 reais) que enchem os olhos.

Pronta para o flash

Adornadas com grandes laços, até parece que as clássicas sandálias Aveline 100, de Jimmy Choo (preço sob consulta), já estão embaladas para levar. Inspiram paixão imediatamente, assim como a coleção Noir et Blanc, de Chanel. O top coat para sombra (215 reais cada um) e o gel iluminador com glitter (300 reais) acrescentam cintilância à maquiagem dos olhos e do colo. Atenção para a embalagem branca, que tem tudo para virar item de colecionador.

Icônicos

A palavra ousadia define os festivos óculos Chiara, Chloé (2 380 reais) na Marchon, todo cravejado com cristais coloridos. Com eles, é impossível passar despercebida. O mesmo vale para a edição comemorativa do best-seller Good Girl, na versão Glorious Gold, Carolina Herrera (519 reais). O perfume icônico vem em frasco extravagante o suficiente para enfeitar qualquer penteadeira.